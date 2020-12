Bei MediaMarkt bekommt ihr das Samsung Galaxy S20 FE gerade günstig in einem O 2 -Tarifdeal mit 12 GB LTE sowie SMS- und Allnet-Flat. Der Gerätepreis beträgt gerade mal 97 Cent und auch der monatliche Grundpreis fällt mit 19,99 Euro sehr moderat aus. Hier geht's zum Angebot:

MediaMarkt: Tarifangebot mit Samsung Galaxy S20 FE und 12 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Die monatliche Grundgebühr beträgt 19,99 Euro, in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit kommt man damit auf 479,76 Euro. Hinzu kommen ein einmaliger Gerätepreis von 97 Cent sowie die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten liegen somit bei 520,72 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 FE bei MediaMarkt gerade 609 Euro und ist somit allein schon teurer als der gesamte Tarifdeal. Für einen vergleichbaren Vertrag mit 12 GB LTE sowie Telefon- und Allnet-Flat müsst ihr selbst bei sehr günstigen Deals mit circa 14 Euro im Monat rechnen, also 336 Euro in zwei Jahren. Insgesamt beträgt die Ersparnis durch den Tarifdeal also über 400 Euro.

Alternative: Tarifdeals mit Nintendo Switch Lite und PS4 Pro

MediaMarkt hat noch weitere Tarifdeals mit dem Samsung Galaxy S20 FE auf Lager. Beispielsweise könnt ihr es zusammen mit der PS4 Pro und einem O 2 -Tarif mit 20 GB LTE für 29,99 Euro im Monat und einen einmaligen Gerätepreis von 79 Euro bekommen. Eure Ersparnis beträgt hier sogar über 500 Euro, was aber auch an den noch immer recht hohen Preisen für die PS4 Pro (bei MediaMarkt gerade rund 330 Euro) liegt.

Auch im Bundle mit der Nintendo Switch Lite gibt es das Samsung Galaxy S20 FE, und zwar ebenfalls in einem O 2 -Vertrag mit 20 GB LTE sowie Allnet- und SMS-Flat. Hier liegt der monatliche Grundpreis bei 24,99 Euro, der einmalige Gerätepreis bei 29 Euro. Daraus ergibt ergibt sich eine Ersparnis von etwa 550 Euro. Die Übersicht über alle Tarifdeals mit dem Samsung Galaxy S20 FE findet ihr hier:

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine etwas günstigere Variante des normalen S20, die etwas weniger Arbeitsspeicher (6 statt 8 GB) und eine etwas niedrigere Auflösung bietet. Es verfügt aber ebenfalls über 128 GB Speicher sowie über den leistungsstarken Exynos-990-Prozessor. Außerdem hat es den Vorteil, dass der Akku etwas länger hält.