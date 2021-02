Bei MediaMarkt gibt es neue Tarifdeals mit dem Samsung Galaxy S21. Den einen Tarif mit Telefon-Flatrate und 10 GB LTE im Vodafone-Netz für 29,99 Euro im Monat gab es in ähnlicher Form schon letzte Woche. Hier ist der einmalige Gerätepreis mit 49 Euro aber nochmal günstiger geworden. Alternativ könnt ihr für 34,99 Euro auch einen Tarif mit 18 GB LTE und der 256-GB-Version des S21 bekommen, der neben der Telefon-Flat auch eine SMS-Flat enthält. Hier findet ihr die Angebote:

MediaMarkt: Samsung Galaxy S21 im Tarifangebot mit 10 GB LTE

MediaMarkt: Samsung Galaxy S21 im Tarifangebot mit 18 GB LTE

Wie viel spart man beim Tarifangebot mit 10 GB LTE?

Gesamtkosten: Bei einem monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro zahlt man in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 719,76 Euro. Dazu kommen der einmalige Gerätepreis von 49 Euro und die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Daraus ergeben sich Gesamtkosten von 808,75 Euro.

Ersparnis: Das Samsung Galaxy S21 mit 128 GB kostet bei MediaMarkt derzeit 829 Euro und ist damit allein bereits teurer als der gesamte Tarifdeal. Einen vergleichbaren Tarif mit 10 GB und Telefon-Flatrate im Vodafone-Netz bekommt ihr einzeln ab ungefähr 13 Euro im Monat, also 312 Euro in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf liegt somit bei circa 330 Euro.

Die Alternative: Tarifangebot mit 18 GB LTE

Gesamtkosten: Beim Tarif mit 18 GB LTE im Netz von Vodafone sowie Telefon- und SMS-Flatrate liegt der monatliche Grundpreis, wie gesagt, bei 34,99 Euro. Bei den übrigen Kosten ändert sich nichts. Die Gesamtkosten liegen damit bei 928,51 Euro.

Ersparnis: In diesem Tarifangebot bekommt ihr das Samsung Galaxy S21 mit 256 GB Speicher, das bei MediaMarkt derzeit 899 Euro kostet. Vergleichbare Verträge gibt es einzeln ab ungefähr 20 Euro im Monat, also 480 Euro in zwei Jahren, Anschlussgebühren nicht mitgerechnet. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf fällt dadurch mit rund 450 Euro sogar noch ein gutes Stück höher aus als beim anderen Tarifdeal.

Was bietet das Samsung Galaxy S21?

Das Samsung Galaxy S21 zeichnet sich gegenüber dem Vorgänger neben der Unterstützung von 5G vor allem durch den deutlich leistungsfähigeren und zudem noch effizienteren Prozessor aus. Die Display-Auflösung ist hingegen etwas niedriger. Ansonsten bietet das S21 das übliche: Ihr bekommt ein High-End-Smartphone mit 128 GB oder 256 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher, das mit einem hochwertigen AMOLED-Display mit 120 Hz ausgestattet ist.