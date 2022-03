Eine gesunde Ernährung gehört bei jeder Sportart dazu. Der E-Sport bildet da keine Ausnahme. Am gesündesten, ist es in der Regel selber frisch zu kochen anstatt Fertigessen zu kaufen. Ein ausgewogener Ernährungsplan beinhaltet zudem natürlich einiges an Gemüse. Wenn ihr besonders bequem Gemüseschneiden wollt und nach einer großartigen Küchenmaschine sucht, dann solltet ihr euch jetzt das Angebot bei MediaMarkt anschauen.

KitchenAid Veggie Set Artisan zum Bestpreis kaufen

Das ist das Angebot: Ihr bekommt bei MediaMarkt die KitchenAid mit Veggie Set. Dabei erhaltet ihr die KitchenAid Artisan 5KSM125EER Küchenmaschine zusammen mit dem 5KSMVSA Gemüseschneider. Beides zusammen kostet euch nur 399 Euro, was ein neuer Bestpreis ist. Ihr spart dadurch 250 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.

Top-Küchenmaschine: Die KitchenAid ist eine hochwertig verarbeitete Küchenmaschine aus einem Ganzmetallgehäuse und garantiert tolle Ergebnisse. Sie wird euch über viele Jahre garantiert gute Dienste leisten. Insgesamt erwartet euch ein unkomplizierter Helfer, der in jeder Restaurantküche zu finden ist. Ein Sternekoch ohne KitchenAid in der Küche wird man kaum finden.

Die KitchenAid wird mit einer Edelstahl-Rührschüssel mit 4,8 L Inhalt, multifunktionalen Rührelementen, Schneebesen, Flachrührer und Knethaken ausgeliefert. Insgesamt verspricht die KitchenAid müheloses Mixen und Kneten.

Das Gemüseschneider-Set im Bundle ermöglicht es euch Gemüse zu schneiden, zu raspeln und zu reiben. Die dafür mitgelieferten Schnellwechseltrommeln sind aus Edelstahl gefertigt und damit robust, sowie Spülmaschinen fest.