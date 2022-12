MediaMarkt Weihnachts-Sale: Nintendo Switch mit Mario Kart 8 zum Bestpreis kaufen

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es die Nintendo Switch jetzt wieder im Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe günstig im Angebot, und zwar wie schon zum Black Friday für 288€. Es handelt sich dabei aber nicht mehr um das Bundle, dem Mario Kart 8 Deluxe als Downloadcode beiliegt, denn dieses ist inzwischen vergriffen. Stattdessen legen die beiden Händler nun die physische Retail-Version des Spiels der Konsole bei. Ihr findet das Bundle auf der hier verlinkten Produktseite der Switch, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Alternativ bieten MediaMarkt und Saturn übrigens auch ein Bundle mit der Nintendo Switch und Big Brain Academy an, und zwar ebenfalls für 288€. Da das Rätselspiel mit einer UVP von 29,99€ aber deutlich günstiger ist als Mario Kart 8 Deluxe, ist das Paket ein weniger attraktives Angebot. Ihr findet es ebenfalls auf der Produktseite der Nintendo Switch, wenn ihr obigem Link folgt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch beide Spiele im Bundle mit der Switch bekommen, dann zahlt ihr 302,99€. Dazu müsst ihr einfach alle drei Produkte zusammen in den Warenkorb legen.

Weitere Weihnachtsangebote bei MediaMarkt & Saturn

Die Bundles sind Teil der aktuellen Weihnachtsaktionen bei MediaMarkt und Saturn, die noch bis 20 Uhr am 13. Dezember laufen. In diesen findet ihr noch viele weitere Sonderangebote wie günstige Laptops, Monitore und 4K-Fernseher. Außerdem könnt ihr hier auch ein Bundle mit der PS5 Disc Edition und God of War Ragnarök vorbestellen, das allerdings erst ab dem 31. Januar ausgeliefert wird. Diese Links bringen euch zur Übersicht über die Sales:

Denkt aber daran, dass einzelne Angebote natürlich auch schon lange vor dem Ende der Aktionen ausverkauft sein könnten. Insbesondere bei den Konsolenbundles solltet ihr vielleicht besser nicht bis zur letzten Minute warten.