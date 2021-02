Bei MediaMarkt läuft gerade der WSV, was der Händler als Abkürzung für »Wahnsinns-Schnell-Verkauf« benutzt. In dem Sale, der bis zum 14. Februar läuft, gibt es zahlreiche Restposten aus den verschiedenen Bereichen im Angebot, von Laptops und Computerzubehör über Fernseher und Soundsysteme bis hin zu Kühlschränken und Kaffeemaschinen. Auch einige Gaming-Produkte sind dabei, zum Beispiel die Nintendo Switch Lite. Zur Übersicht über die Aktion kommt ihr hier:

Nintendo Switch Lite für 189,99 Euro

Die Nintendo Switch Lite gibt es einzeln für 189,99 Euro statt 209 Euro. Das gilt allerdings nur für die Variante in Gelb. Laut Vergleichsplattformen ist MediaMarkt damit aktuell der günstigste Anbieter. Allerdings ist Amazon inzwischen mitgezogen und bietet die Handheld-Konsole ebenfalls für 189,99 Euro an. Auch hier gilt der reduzierte Preis nur für die gelbe Version.

Switch Lite mit Animal Crossing & 3 Monaten Nintendo Switch Online

Alternativ könnt ihr die Nintendo Switch Lite auch im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online bekommen. Der Preis des Bundles wurde auf 222 Euro (UVP: 279,99 Euro) reduziert. Auch in diesem Fall ist MediaMarkt derzeit der günstigste Anbieter, wobei Amazon auch hier mitgezogen ist. Allerdings ist dort nur die Version in Koralle verfügbar, während MediaMarkt zudem die Variante in Türkis auf Lager hat.

Einzeln kostet Animal Crossing: New Horizons bei MediaMarkt derzeit 49,99 Euro, drei Monate Nintendo bekommt ihr normalerweise für 7,99 Euro. Falls ihr sowieso vorhabt, euch Animal Crossing zu holen, ist das Bundle also der deutlich bessere Deal als der Einzelkauf der Switch Lite.

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Die Nintendo Switch Lite ist eine günstigere Version der Nintendo Switch, die nur für den Handheld-Betrieb gedacht ist. Sie lässt sich nicht ohne Weiteres an einen Fernseher anschließen und die Controller sind, anders als die Joy-Cons der normalen Switch, nicht abnehmbar. Ihr könnt zwar auch mit der Switch Lite Joy-Cons verwenden, müsst diese aber separat dazukaufen.

Der Vorteil der Switch Lite liegt neben dem günstigeren Preis in ihrer handlicheren Form, die sie besser fürs Spielen unterwegs geeignet macht. Aufgrund des effizienteren Prozessors ist die Akkulaufzeit etwas länger als bei der ursprünglichen Switch, aber nicht ganz so lang wie bei der neuen Edition aus 2019.

Gönn-Dir-Dienstag bei MediaMarkt

Zudem ist heute auch noch Gönn-Dir-Dienstag bei Mediamarkt. Hier gibt es unter anderem Laptops, Tablets, Computerzubehör und Brettspiele im Angebot. Im Gaming-Bereich findet ihr neben demselben Bundle mit der Switch Lite und Animal Crossing, das es auch im WSV gibt, noch ein paar weitere Spiele für die Nintendo Switch sowie für PS4 und PS5. Hier geht's zur Aktion:

