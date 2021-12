Bei MediaMarkt könnt ihr gerade die Xbox Series S als kostenlose Zugabe bekommen, wenn ihr den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED C17 in der Größe 65 Zoll kauft. Der Fernseher kostet 1.699 Euro bei kostenlosem Versand. Das ist als Einzelpreis nicht wahnsinnig günstig, aber auch nicht teuer. Der günstigste Preis für das Modells liegt laut Idealo aktuell bei 1.688,90 Euro inklusive Versandkosten. Die meisten Händler sind deutlich teurer als MediaMarkt, Amazon liegt gleichauf.

Der LG OLED C17 bietet eine hervorragende Bildqualität. Das liegt unter anderem an der OLED-Technik, die für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und tolle Farbdarstellung sorgt. Dank des niedrigen Input Lags von gut 5 ms bei 120 Hz und rund 10 ms bei 60 Hz sowie der Unterstützung von HDMI 2.1 ist der 4K-Fernseher auch sehr gut fürs Gaming geeignet.

Weitere Angebote in der MediaMarkt-Geschenkaktion

Das Angebot ist Teil einer größeren Geschenkaktion, in der es kostenlose Zugaben beim Kauf bestimmter Produkte gibt. Darunter befinden sich noch weitere 4K-Fernseher und auch Gaming-Angebote. Hier ein paar Beispiele:

3 für 2 mit Spielen für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Außerdem läuft bei MediaMarkt und auch bei Saturn noch eine Aktion, in der ihr drei Spiele kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Der Preis des günstigsten Spiels wird an der Kasse abgezogen. Die Aktion gilt für alle vorrätigen Spiele für PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series und PC, aber nicht für Switch-Spiele. Hier findet ihr die Aktionen: