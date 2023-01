Mega süß! Nintendo Switch Controller für Cozy Games im Amazon Angebot mit 20% Rabatt

Ihr wolltet schon immer in die Welt der Cozy Games eintauchen? Oder noch besser, ihr seid bereits voll und ganz in der Materie drin? Bei Amazon gibt es gerade einen super niedlichen Controller für die Nintendo Switch, welcher euren Farm Abend in Stardew Valley nun noch entspannter und ästhetischer macht.

Den Mytrix Super Cute Controller mit einigen benutzerfreundlichen Features, die ich euch gleich noch genauer erklären werde, gibt es mit 20% Rabatt im Angebot. Somit kostet euch der zuckersüße Controller nur 31,19€.

Kann der Controller mehr als nur cute sein?

Hierfür gibt es eine ganz klare Antwort: Ja! Laut Nutzerrezensionen ist der Controller jedoch ziemlich klein, was aber ganz gut zum allgemeinen minimalistischen Stil der Nintendo Switch passen sollte. Wichtig zu wissen ist hierbei für euch auch, dass der Controller mit der Switch Lite, der Switch OLED und der klassischen Switch kompatibel ist.

Lasst euch von der Größe aber nicht abschrecken, denn hinter dem niedlichen Controller steckt einiges an verbauter Technik:

Programmierbare Tasten: Zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite können jeder der 12 Tasten zugeordnet werden. Durch dieses Feature könnt ihr bestimmte Kombinationen mit nur einer Taste ausführen.

Zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite können jeder der 12 Tasten zugeordnet werden. Durch dieses Feature könnt ihr bestimmte Kombinationen mit nur einer Taste ausführen. Einstellbare Turbo-Funktion: Der Controller unterstützt den automatischen und manuellen Turbobetrieb sowie drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen. Damit könnt ihr den Bewohnern eurer Insel in Animal Crossing so richtig fix hinterher spurten!

Der Controller unterstützt den automatischen und manuellen Turbobetrieb sowie drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen. Damit könnt ihr den Bewohnern eurer Insel in Animal Crossing so richtig fix hinterher spurten! 3,5-Milimeter-Audiobuchse: Während sich der Controller im kabelgebundenen Kommunikationsmodus befindet, kann jeder 3,5-mm-Kopfhörer mit diesem problemlos verbunden werden.

Während sich der Controller im kabelgebundenen Kommunikationsmodus befindet, kann jeder 3,5-mm-Kopfhörer mit diesem problemlos verbunden werden. Ergonomisches Design & Hohe Empfindlichkeit: Durch das Design des niedlichen Controllers wird ein bequemer Griff für die Spielenden ermöglicht.

Durch das Design des niedlichen Controllers wird ein bequemer Griff für die Spielenden ermöglicht. Niedlichkeits Bonus: Sogar die Ohren des Controllers können in einem warmen Licht leuchten. Damit werden späte Gaming Stunden nur noch cozier!

Falls ihr nun Bock auf mehr niedlichen Nintendo Switch Kram bekommen habt, dann schaut doch mal in diesen Deal rein. Hier haben wir euch süße Hüllen für eure Switch zum kleinen Preis vorgestellt.

Mehr zum Thema Hüllen für Nintendo Switch: Coole und niedliche Looks auch ohne Special Edition