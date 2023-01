Hüllen für Nintendo Switch: Coole und niedliche Looks auch ohne Special Edition

Inzwischen gibt es zwar so einige hübsch gestaltete Special Editions der Nintendo Switch, aber zum einen sind diese teuer und nur begrenzt verfügbar, zum anderen ist die Auswahl eben doch recht begrenzt. Schutzhüllen sind ein weit günstigerer Weg, um eure Konsole kreativ zu gestaltet, und bieten zudem eine sehr viel größere Vielfalt an coolen und niedlichen oder schlicht skurrilen Designs. Hier haben wir euch beispielhaft einige besonders schicke Modelle von drei verschiedenen Herstellern herausgesucht:

GeekShare: Niedliches bis Flauschiges für Switch & Switch OLED

Beim Hersteller GeekShare findet ihr eine große Auswahl an hübsch designten Hüllen für die normale Nintendo Switch, die auch die Vorderseite der Joy-Con Controller bedecken. Für die Switch OLED sind ebenfalls ein paar Modelle dabei. In vielen Fällen handelt es sich vor allem um Designs mit niedlichen Tieren von Katzen und Häschen bis hin zu Ottern. Es gibt aber auch ein paar etwas abstraktere Versionen. Die Preise liegen in der Regel bei rund 20€. Hier nur eine kleine Auswahl:

Ein besonderer Blickfang im Sortiment von GeekShare sind zudem die flauschigen Plüschüberzüge, die ihr wahlweise im Teddy- oder im Häschen-Design bekommen könnt. Diese existieren aber bislang nur für die normale Nintendo Switch, für die Switch OLED sind sie laut Hersteller nicht geeignet. Der Preis liegt bei rund 20 bis 25€.

Weitere Hüllen von GeekShare findet ihr hier:

PlayVital: Designs von cool bis Katze für Switch Lite

Für die Switch Lite findet ihr bei PlayVital eine große Auswahl an Hüllen, deren Motive von niedlichen Häschen, Kätzchen und Pinguinen über Bilder eines stilisierten Sternenhimmels bis hin zu abstrakten geometrischen Mustern reichen. Hier dürfte für jeden Geschmack etwas zu finden sein. Die Hüllen sind sehr gut an die Switch Lite angepasst, im Gegensatz zu einigen der Switch-Hüllen von Geekshare bedecken sie aber nur die Rückseite der Konsole. Die Vorderseite der Controller bleibt frei. Der Preis liegt in der Regel bei 18€. Hier geht’s zur Übersicht:

DLseego: Große Marken und mehr für alle Modelle

Wenn ihr eure Switch im Stile großer Franchises gestaltet wollt, dann seid ihr bei DLseego an der richtigen Adresse. Hier findet ihr unter anderem Hüllen mit Designs, die auf Marken wie Zelda, Animal Crossing oder Demon Slayer basieren. Es gibt aber auch einige Fantasie-Motive, die zu einem großen Teil auf einen niedlichen Look setzen, manchmal aber auch abstrakte Muster bieten. Der Hersteller bedient sowohl die normale Nintendo Switch als auch die Switch OLED und die Switch Lite. Einige Modelle enthalten werden mit passende Thumb Grips oder Aufkleber für die Docking-Station geliefert. Die Preise liegen zwischen 13 und 20€. Hier ein paar Beispiele:

Hüllen für Switch, Switch Lite & Switch OLED: Worauf ihr achten müsst

Für die drei verschiedenen Versionen der Nintendo Switch existieren jeweils eigene Modelle. Hüllen für die Nintendo Switch Lite sind oft etwas günstiger, da sie aus einem Stück bestehen und dadurch vergleichsweise unkompliziert sind. Hüllen für die normale Nintendo Switch und die Switch OLED sind etwas komplexer, denn da die Joy-Cons idealerweise abtrennbar bleiben solltet, sollte die Hülle aus mehreren separaten Teilen bestehen.

Da die verschiedenen Versionen der Switch unterschiedlich groß sind, müsst ihr generell darauf achten, nur passende Modelle für eure Switch-Version zu kaufen. Die normale Switch und die Switch OLED unterscheiden sich zwar nur um wenige Millimeter, sodass manche Hüllen prinzipiell bei beiden Versionen passen können. Der Standfuß der Nintendo Switch OLED hat aber eine andere, viel breitere Form. Wenn ihr diesen auch mit Hülle noch verwenden wollt, braucht ihr daher eine speziell für ihn angepasste Hülle.