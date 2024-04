Mehr als nur Fallout: 3 Streaming-Highlights von Amazon Prime Video fürs Wochenende!

Amazons neue Fallout-Serie sollte man unbedingt gesehen haben. Aber es gibt noch mehr Neuheiten auf Prime Video, die einen Blick wert sind.

Überlegt ihr euch manchmal, ob sich das Abo bei Amazon Prime überhaupt noch lohnt? Diese Frage können wir euch jetzt mit einem klaren „Im Moment schon!“ beantworten. Grund dafür ist nicht zuletzt die Fallout-Serie, die seit Donnerstag auf Prime Video verfügbar ist. Amazon hat alle acht Folgen der ersten Staffel direkt auf einen Schlag veröffentlicht:

Die Fallout-Serie erzählt zwar eine völlig neue Geschichte, setzt die Spielwelt der berühmten Rollenspiel-Reihe aber weitgehend treu um und schafft es auch, die ungewöhnliche Mischung aus düsterer Zukunftsvision, makabrem Humor und 50er-Jahre-Anspielungen gekonnt umzusetzen. Für Fans der Vorlage ist sie deshalb ein Muss, aber auch alle anderen sollten einen Blick riskieren.

Amazon Prime Video hat neben Fallout jedoch auch noch andere spannende Neuheiten zu bieten. Drei Highlights, die im Prime-Abo enthalten sind und mit denen ihr euch das Wochenende versüßen könnt, stellen wir euch hier vor:

Road House (2024): Besser als das Vorbild

Mit Road House kehrt ein Klassiker zurück - und ist in vielerlei Hinsicht besser als die Vorlage.

Road House aus dem Jahr 1989 mit Patrick Swayze ist in den USA ein echter Kultfilm, den man sogar dann irgendwie kennt, wenn man ihn nicht gesehen hat. Das liegt daran, dass sich in vielen anderen Filmen und Serien wie beispielsweise Family Guy oder Big Bang Theory Anspielungen finden. Dass Road House in Deutschland nie so richtig bekannt wurde, könnte damit zu tun haben, dass der Film hierzulande bis 2011 indiziert war.

In der nicht ganz originalgetreuen Neuauflage übernimmt nun Jake Gyllenhall die Rolle Daltons, der als Rausschmeißer in einem Roadhouse (also einer Raststätte) arbeitet, sich dort eine Menge Prügeleien liefert und schon bald mit Kriminellen aneinandergerät. Der neue Film ist deutlich hochwertiger produziert als das trashige Vorbild, aber nicht weniger brutal. Wer also Lust auf knallharte Action hat, kommt hier auf seine Kosten.

Last One Laughing: Das Finale von Staffel 5!

Last One Laughing: Die fünfte Staffel der Comedy-Show hat ihr großes Finale.

Last One Laughing gehört schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Dauerbrennern unter den Eigenproduktionen von Amazon Prime Video. Das Konzept ist so einfach wie wirkungsvoll: In der von Michael „Bully“ Herbig moderierten Comedy-Show versuchen Komiker*innen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer zuletzt lacht, hat gewonnen.

In der fünften Staffel sind unter anderem Comedy-Legenden wie Otto Waalkes und Olaf Schubert mit dabei, die in den am Donnerstag erschienenen letzten beiden Folgen nochmal alles geben, um das Finale für sich zu entscheiden.

The Dangers in My Heart

The Dangers in My Heart: Die hübsche Anna ist ein ganz anderer Mensch, als der düstere Kyotaro gedacht hat.

Zum Schluss noch eine Empfehlung für die Anime-Fans unter euch: Die zweite Staffel des Überraschungshits The Dangers in My Heart ist seit einigen Tagen abgeschlossen und nun, wie auch Staffel 1, komplett auf Amazon Prime Video verfügbar, wenn auch nur mit deutschen Untertiteln.

The Dangers in My Heart dreht sich um den den Schüler Kyotaro, der in seiner Freizeit am liebsten Bücher über Morde liest und sich in seinen eigenen Gewaltfantasien verliert. So stellt er sich beispielsweise vor, die Klassenschönheit Anna zu umzubringen. Als er Anna näher kennenlernt, stellt er jedoch fest, dass sie ein völlig anderer Mensch ist, als er dachte, was all seine düsteren Fantasien schnell in sich zusammenfallen lässt.

Weitere spannende Neuerscheinungen und auch günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: