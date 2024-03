Die beste Wahl für mehr PS5 und Xbox-Speicher: Die Samsung 980 Pro ist endlich wieder im Angebot!

Die Samsung 980 Pro zählt zu einer der besten M.2 NVMe SSDs auf dem Markt und ist jetzt günstig im Angebot zu haben!

Ihr habt keine Lust mehr, ständig Spiele zu löschen, zu verschieben und neu zu installieren, weil der Speicherplatz knapp wird? Dann rüstet doch einfach den Speicher eurer Konsole auf! Nicht umsonst wirbt die aktuelle Konsolengeneration damit, dass man den Speicher der Konsole ganz einfach mit einer M.2 NVMe SSD erweitern kann.

Da kommt das Angebot auf eine der besten M.2 NVMe SSDs gerade recht: die Samsung 980 Pro. Damit bekommt ihr hochwertige Spitzenklasse für euren Konsolenspeicher und das dank eines Angebots von MediaMarkt sogar richtig günstig.

Festplatten, SD-Karten und mehr bei MediaMarkt im Sale

Das aktuelle Highlight bei der MediaMarkt-Aktion ist zweifellos die Samsung 980 Pro SSD. Aber auch wer auf der Suche nach einer portablen externen SSD oder einer leistungsstarken microSD-Speicherkarte ist, sollte einen Blick auf die aktuelle Aktion bei MediaMarkt werfen.

Von günstigen microSD-Speicherkarten bis hin zu externen SSDs mit bis zu 2 TB Kapazität und beeindruckender Geschwindigkeit bietet MediaMarkt alles, was das Speicherherz begehrt!

PlayStation 5, Xbox Series, NAS, Office-Rechner oder High-End Gaming-PC: Mit der Samsung 980 Pro NVMe SSD rüstet ihr den Speicher auf.

Wenn ihr euch wie ich für die Samsung 980 Pro NVMe SSD interessiert, solltet ihr euch das Top-Angebot auf diesen kleinen, aber leistungsstarken Speicherriegel vom Marktführer nicht entgehen lassen:

Samsung 980 Pro und Samsung 990 EVO im Vergleich - PCIe 4.0 vs. PCIe 5.0

Als Weltmarktführer produziert Samsung eine breite Palette an hochwertigen Speicherchips und Festplatten. Obwohl Samsung diese Komponenten auch an andere namhafte SSD-Hersteller verkauft, warum sollte man den Umweg über eine andere Marke gehen, wenn man die besten Komponenten direkt von Samsung in einer SSD bekommen kann?

Für diejenigen, die lieber auf den neuen PCIe 5.0 Standard als auf PCIe 4.0 setzen, hat Samsung eine brandneue SSD im Sortiment. Die Samsung 990 EVO ist derzeit bei MediaMarkt im Angebot und sogar noch günstiger als die Samsung 980 Pro im SALE:

Beachtet jedoch, dass der PCIe 5.0 Standard nicht für die PS5 und Xbox Series geeignet ist und ihr lieber zu der Samsung 980 Pro mit PCIe 4.0 greifen solltet. Diese Variante ist ebenfalls reduziert und gibt's sogar mit unglaublichen 4 TB!