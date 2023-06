Mehrwertsteuer geschenkt: Großer Sale bei MediaMarkt & Saturn startet bald

In der Mehrwersteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn könnte es viele Technik-Schnäppchen geben.

Am Donnerstag, den 22. Juni, startet um 20 Uhr bei MediaMarkt und Saturn ein großer Sale, in dem ihr Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) auf den Großteil des Sortiments bekommt. Das ist eine gute Gelegenheit, beim Kauf hochwertiger und normalerweise teurer Technik-Produkte kräftig zu sparen. Sobald die Angebote gestartet sind, findet ihr hier die Sale-Übersicht:

Wie üblich bei solchen Aktionen gibt es ein paar Ausnahmen. Bislang bestätigt ist beispielsweise, dass Produkte von Apple und Amazon nicht Teil des Sales sind. Spiele scheinen ebenfalls nicht dabei zu sein und auch auf Artikel, die es in der Samsung Galaxy Week ohnehin schon günstiger gibt, bekommt ihr keinen zusätzlichen Rabatt. Trotz dieser Ausnahmen dürften sich noch immer jede Menge günstiger Schnäppchen finden.

MediaMarkt Mehrwertsteueraktion: Was werden die besten Angebote?

Ob es auch die aktuellen Konsolen günstiger gibt, wissen wir noch nicht. Sie werden aber bislang zumindest nicht explizit ausgeschlossen.

Ist die PS5 dabei? Was die besten Angebote der Aktion sein werden, ist schwer vorherzusagen. Schließlich könnten sich die Preise einzelner Produkte noch ändern oder weitere Produkte von der Aktion ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand wäre sogar die PS5 Disc Edition Teil der Aktion und würde für nur 462,18€ verkauft werden. Bei der Xbox Series X wären es sogar nur 420,16€. Diese Preise klingen jedoch fast schon zu gut, um wahr zu sein. Bei diesen PS5-Bundles könnten wir uns schon eher vorstellen, dass es einen Preisnachlass gibt:

Weitere mögliche Highlights: Es gibt jedoch eine ganze Menge anderer attraktiver Produkte, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie Teil der Aktion sein werden, von 4K Smart TVs bis hin zur Nintendo Switch. Hier haben wir euch ein paar Beispiele herausgesucht und ausgerechnet, wie viel sie kosten würden, wenn es bei den aktuellen Preisen bleibt:

Sobald die Aktion angelaufen ist, werden wir euch die besten Angebote heraussuchen und euch auf unserer GamePro Deal-Übersicht auf dem Laufenden halten. Bis dahin könnt ihr hier schon mal ein paar weitere interessante Sonderangebote entdecken: