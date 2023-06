Mehrwertsteuer geschenkt: LG OLED TVs mit 120 Hz & 55 bis 83 Zoll jetzt günstig bei MediaMarkt

Die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn ist die ideale Gelegenheit, um LG OLED-TVs günstig abzustauben.

Bei MediaMarkt und bei Saturn läuft jetzt ein Sale, in dem ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Der Preis wird im Warenkorb automatisch angepasst. In einigen Fällen führt das zu sehr günstigen Preisen: Neben der PS5 und Nintendo Switch gilt das zum Beispiel auch für einige hochwertige 4K Smart TVs.

Besonders interessant für alle, die sowohl beim Filmeschauen als auch beim Gaming hohe Ansprüche haben und trotzdem nicht zu viel bezahlen wollen, sind die LG OLED-Fernseher B29, CS9 und C27. Alle drei sind in der Aktion enthalten und sehr günstig. Hier als Beispiel die Preise für die beliebten 55-Zoll-Versionen:

Den Rabatt bekommt ihr natürlich auch bei anderen Größen wie 65 und 77 Zoll, beim C27 gibt es sogar 83 Zoll. Obwohl die Aktion noch bis 9 Uhr morgens am 26. Juni läuft, solltet ihr euch übrigens nicht zu viel Zeit lassen. Ein paar der Modelle könnten schnell ausverkauft sein. Die 55-Zoll-Version des LG OLED B29 ist beispielsweise sogar schon jetzt nur noch bei Saturn auf Lager.

Was bieten die LG OLED TVs?

Der LG OLED C27 (rechts), CS9 (links) und B29 (vorn): Alle drei LG OLED TVs bieten ein hervorragendes Bild, es gibt aber ein paar Unterschiede.

Tolles Bild dank OLED: Der LG OLED B29, CS9 und C27 sind High-End-4K-Fernseher aus 2022 und bieten alle drei eine hervorragende Bildqualität, die sie vor allem dem OLED-Display mit seinem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast verdanken. Der C27 kann durch sein Evo-Panel heller werden und dadurch HDR besser ausnutzen als der CS9 und B29. Der B29 hat einen etwas schwächeren Bildprozessor als die beiden anderen Modelle. In der Praxis sind die Unterschiede aber nicht allzu groß.

Gaming mit 4K 120Hz: Alle drei Modelle verfügen über ein 120Hz Display und HDMI 2.1, beim LG OLED B29 auf zwei und beim CS9 und C27 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming mit bis zu 120fps bei 4K-Auflösung möglich. Der Input Lag fällt bei allen drei Fernsehern sehr niedrig aus und liegt bei rund 6 ms mit 120Hz. Durch ALLM schalten die 4K Smart TVs beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

