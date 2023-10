Mehrwertsteuer geschenkt: Switch OLED, PS5 & 4K-TVs bei MediaMarkt zum Top-Preis schnappen

MediaMarkt und Saturn schenken euch die Mehrwerststeuer, wodurch es unter anderem die Nintendo Switch und die PS5 günstig gibt.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn haben gerade einen riesigen Sale gestartet, durch den ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Dadurch könnt ihr beispielsweise 4K-TVs oder auch Konsolen wie die Nintendo Switch und die PlayStation 5 und viele weitere Technik-Deals günstig abstauben. Hier kommt ihr zur Aktion:

Der Rabatt wird übrigens erst im Warenkorb einberechnet. Wundert euch also nicht, wenn ihr auf den Produktseiten noch den alten, höheren Preis seht.

So lohnt sich die Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt

Einige Artikel sind auch diesmal wieder vom Sale ausgenommen, darunter Produkte von Apple und Microsoft sowie Samsung-Handys. Spiele sind ebenfalls nicht mit dabei, Gaming-Hardware aber schon (nur eben nicht von Microsoft). Auch PSVR 2 gibt es leider nicht günstiger.

Trotzdem gibt es noch immer eine riesige Auswahl an Angeboten, die durch den Rabatt von effektiv 15,97 Prozent zu echten Schnäppchen werden. Das gilt natürlich in erster Linie für Produkte, die es gerade ohnehin schon günstiger gibt, was etwa für viele 4K-Fernseher gilt, auch dank diverser Cashback-Aktionen der Hersteller. Ansonsten lohnen sich natürlich vor allem relativ preisstabile Produkte wie eben Konsolen.

Die Highlights der Mehrwertsteuer-Aktion

Sogar die Spider-Man 2 Special Edition der PS5 inklusive Spiel ist unter den Angeboten, der Vorrat dürfte aber nicht allzu lange reichen.

Neben der Switch und der PS5 könnt ihr im Gaming-Bereich beispielsweise auch noch Controller und Headsets günstig abstauben. Außerdem gibt es OLED-Fernseher, Handys, Laptops und sogar ein VR-Headset im Angebot. Hier haben wir euch einige Highlights herausgesucht:

Nintendo Switch-Angebote:

PS5-Angebote:

4K-TVs, VR und mehr:

Der Sale läuft prinzipiell noch bis 8:59 Uhr am 30. Oktober. Ihr solltet aber damit rechnen, dass einige der besten Angebote schon lange vorher ausverkauft sein könnten. Deshalb empfehlen wir euch, besser nicht zu lange zu warten.

Ihr wollt noch mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel hier: