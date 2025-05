Den meistverkauften 4K-Fernseher bei Amazon gibt’s jetzt sagenhaft günstig: 55 Zoll Smart-TV im Top-Angebot schnappen!

Gutes Bild zum kleinen Preis: Den aktuell beliebtesten 4K-Fernseher bei Amazon bekommt ihr jetzt im Top-Angebot.

Wer einen 4K-Fernseher mittlerer Größe möglichst günstig abstauben will, findet bei Amazon jetzt ein echtes Schnäppchen: Dort bekommt ihr nämlich gerade den 55 Zoll großen Smart-TV TCL V6B für nur 299€ im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen gibt es sowohl dieses Modell als auch den nahezu identischen TCL P655 in dieser Größe nirgendwo anders zu einem so guten Preis. Hier findet ihr den Deal:

Generell sind 299€ für einen 55 Zoll großen 4K-Fernseher ein hervorragender Preis, normalerweise findet man für unter 300€ nur kleinere Modelle mit 43 oder höchstens noch 50 Zoll. Kein Wunder also, dass er aktuell die Nummer 1 auf der TV-Bestsellerliste bei Amazon ist, zumal er auch noch ordentliche Qualität liefert.

TCL V6B: Das bietet der 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Der TCL V6B wird euch mit einer Sprachfernbedienung geliefert, über die ihr Google Assistant verwenden könnt.

Der TCL V6B ist nicht allein aufgrund seines niedrigen Preises so beliebt, sondern auch, weil er für diesen eine gute Leistung bietet. Er verwendet ein VA-Panel, das einen vergleichsweise hohen Kontrast von 6000:1 bietet, und ein Direct LED Display. Durch Letzteres wird der Bildschirm direkt von hinten beleuchtet, wodurch die Helligkeit gleichmäßiger verteilt ist als bei vielen vom Rand beleuchteten Edge-Displays, die sonst gern in der unteren Preisklasse eingesetzt werden.

Ein paar Kompromisse muss man natürlich dennoch machen. So ist die Spitzenhelligkeit von 350 cd/m2 beim TCL V6B für einen Low-Budget-Fernseher zwar noch immer gut, aber eben längst nicht so gut wie bei weit teureren Mittelklasse- oder High-End-Fernsehern. Obwohl der TCL V6B HDR unterstützt, kann er deshalb nicht so gut für strahlende Farben sorgen.

Zwar bietet der 4K-TV TCL V6B nur ein 60Hz-Display, davon abgesehen ist er aber einwandfrei fürs Gaming geeignet.

Außerdem muss man sich, wie bei allen richtig günstigen 4K-Fernsehern, mit einem 60Hz-Display zufriedengeben. Damit seid ihr beim Spielen mit der PS5 oder Xbox Series X auf maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung beschränkt. Das ist zwar nicht optimal, allerdings auch nicht allzu tragisch, da mit den meisten Spielen ohnehin nicht mehr möglich ist. Beim Input Lag schneidet der TCL V6B wiederum sehr gut ab, ihr werdet beim Spielen also keine Eingabeverzögerung wahrnehmen.

Beim Betriebssystem müsst ihr hingegen keine Kompromisse machen. Der TCL V6B verwendet nämlich Google TV, das so ziemlich den besten App-Support bietet, den man sich von einem 4K-Smart-TV wünschen kann. Dadurch könnt ihr mit dem TCL V6B fast alle beliebten Streaming-Dienste ohne zusätzliche, externe Geräte nutzen. Außerdem wird eine Sprachfernbedienung mitgeliefert, durch die ihr euren Fernseher bequem mit dem Google Assistant bedienen könnt.