Meta Quest 2 zum Spitzenpreis bei Amazon: Jetzt günstig in die Welt von VR einsteigen

Das Meta Quest 2 VR-Headset könnt ihr bei Amazon jetzt für nur 299€ abstauben.

Vor Kurzem ist das Meta Quest 3 VR-Headset erschienen, was dazu führt, dass viele Shops ihre letzten Exemplare des Vorgängermodells zu sehr günstigen Preisen anbieten. Amazon beispielsweise will nur noch 299€ für die Meta Quest 2 haben, deren unverbindliche Preisempfehlung bei 449,99€ liegt. Noch günstiger gibt es die VR-Brille laut Vergleichsplattformen nirgendwo.

Bei dem Angebot handelt es sich um die Meta Quest 2 mit 128 GB Speicherplatz. Die teurere Version mit 256 GB ist bei Amazon bereits ausverkauft. Es ist gut möglich, dass auch die 128-GB-Version nicht mehr allzu lange verfügbar ist.

Lieber Meta Quest 3 oder Meta Quest 2?

Die Meta Quest 3 (rechts) bietet einige Vorteile gegenüber der Quest 2, ist aber auch viel teurer.

Eigenständige VR-Headsets mit Steam-Unterstützung: Sowohl bei der Meta Quest 2 als auch bei der Quest 3 handelt es sich um eigenständige VR-Headsets, die Spiele direkt und ohne einen PC abspielen können. Sie werden mit Bewegungscontrollern geliefert und verfügen über ins Headset integrierte Kameras, die eure Umgebung erfassen. Dadurch könnt ihr die VR-Headsets prinzipiell überall verwenden. Ihr könnt sie aber auch mit dem PC verbinden und z.B. für VR-Spiele auf Steam nutzen.

Technische Unterschiede: Die brandneue Meta Quest 3 bietet im Vergleich zur Quest 2 deutliche technische Verbesserungen, ist allerdings mit derzeit 549€ (für die 128-GB-Version im Bundle mit Asgard’s Wrath 2) eben auch deutlich teurer. Für den Aufpreis bekommt ihr einen deutlich stärkeren Prozessor und höhere Auflösung (2064 x 2208 statt 1832 x 1920 Pixel pro Auge). Außerdem unterstützt die Quest 3 Mixed Reality, sie kann also virtuelle und reale Umgebung miteinander kombinieren.

Zukunftssicherheit oder günstiger Einstieg: Momentan sind die Vorteile der Meta Quest 3 noch nicht so groß, weil nur wenige Spiele ihre Leistung voll ausnutzen. Das dürfte sich aber ändern, wenn erste Spiele nur noch auf der Quest 3 und zumindest nicht mehr ohne PC auf Quest 2 laufen. Die Quest 3 bietet also mehr Zukunftssicherheit. Wenn ihr aber einen günstigen Einstieg in die Welt von VR wollt oder das Headset sowieso vor allem am PC verwendet, macht ihr mit der Meta Quest 2 aktuell ein echtes Schnäppchen.

Wenn ihr mehr günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung wollt, könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder diesen Artikeln hier einen Blick gönnen: