Meta Quest 3 jetzt im Angebot: Der Prime Day ist DIE Chance, die VR-Brille günstig abzustauben!

Die Meta Quest 3 bekommt ihr aktuell nirgendwo so günstig wie im Amazon Prime Day Sale.

Die Meta Quest 3 VR-Brille gibt’s jetzt im Amazon Prime Day Sale günstiger! Das ist schon fast eine kleine Sensation, denn zuletzt war das Headset aus so gut wie allen großen Sales ausgeschlossen, Meta hat zudem erst kürzlich aufgrund der gestiegenen Herstellungskosten den Preis erhöht. Auch wenn es die Quest 3 früher schon mal günstiger gab, handelt es sich deshalb um einen Top-Deal. Laut Vergleichsplattformen ist sie aktuell jedenfalls nirgendwo sonst so günstig:

Durch den Rabatt ist die Meta Quest 3 jetzt sogar günstiger als der UVP vor der Preiserhöhung. So preisstabil wie das VR-Headset in den letzten Monaten ist, erwarten wir auch vorerst keine viel besseren Deals. Der Prime Day ist also vermutlich vorerst die beste Gelegenheit, sie günstig abzustauben.

Der um Mitternacht gestartete Amazon Prime Day 2026 bietet übrigens noch zahlreiche weitere Gaming-Deals, darunter die Xbox Series X, zahlreiche Spiele für Switch und PS5 sowie Controller für alle aktuellen Konsolen und natürlich auch für PC. Die Übersicht über die Sonderangebote findet ihr hier:

Meta Quest 3: Das bietet die aktuell beliebteste VR-Brille!

Die Meta Quest 3 funktioniert komplett kabellos und mobil.

Die Meta Quest 3 ist aktuell die beliebteste VR-Brille aus dem Markt, und dafür gibt es gute Gründe. Der vielleicht wichtigste ist, dass das Headset wie schon seine beiden Vorgänger komplett eigenständig und kabellos funktioniert. Die Spiele aus dem hauseigenen Store laufen direkt über den integrierten Prozessor, sodass keine externen Geräte wie ein PC oder eine Konsole nötig sind. Auch die Kameras zur Erfassung eurer Bewegungen im Raum sind direkt ins Headset integriert.

Das bedeutet, dass ihr die Meta Quest 3 vollständig mobil verwenden könnt, auch draußen im Freien, wodurch ihr viel mehr Bewegungsfreiheit habt als bei einem kabelgebundenen Headset wie PlayStation VR2. Alternativ könnt ihr die Meta Quest 3 aber auch per Kabel oder WLAN (guter Router vorausgesetzt!) mit dem PC verbinden, und dann beispielsweise Steam-exklusive VR-Spiele wie Half-Life Alyx spielen zu können.

Es gibt sogar einige große Exklusivspiele für die Meta Quest 3, darunter Batman Arkham Shadow.

Auch ansonsten ist die Meta Quest 3 ein technisch hochwertiges VR-Headset, mit einer Auflösung von 2064 x 2208 Pixeln pro Auge und 512 GB Speicher. Letzteres ist je nach Version zwei- bis viermal so viel wie bei der günstigeren Meta Quest 3S. Dieser Variante ist die normale Meta Quest 3 zudem durch die hochwertigeren Pancake-Linsen überlegen, welche vor allem an den Rändern ein schärferes Bild als die Fresnell-Linsen bieten, die bei der Quest 3S zum Einsatz kommen.

Bei der Leistungsfähigkeit gibt es jedoch keinen Unterschied zwischen der Quest 3 und der Quest 3S: Beide VR-Brillen verwenden den gleichen Prozessor, weshalb Spiele auf beiden gleich gut laufen. Man kann also auch beruhigt zur günstigeren Variante greifen, doch wenn ihr eure VR-Spiele in der bestmöglichen Bildqualität genießen wollt, führt an der Meta Quest 3 kein Weg vorbei.