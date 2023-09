Meta Quest 3 Release im Oktober: VR-Headset jetzt bei Amazon vorbestellen und kostenloses Spiel abstauben

Die Meta Quest 3 erscheint schon im Oktober. Unter anderem bei Amazon könnt ihr jetzt vorbestellen und euch ein Spiel als Bonus sichern.

Schon am 10. Oktober erscheint der Nachfolger des mit Abstand erfolgreichsten VR-Headsets aller Zeiten. Bei Amazon könnt ihr die Meta Quest 3 jetzt vorbestellen. Mit dem am 15. Dezember erscheinenden Asgard’s Wrath 2 bekommt ihr dann sogar ein brandneues, aufwendig inszeniertes Action-Abenteuer im Wert von 59,99€ kostenlos mit dazu.

Die Meta Quest 3 kostet in der Version mit 128 GB Speicherplatz 549,99€. Daneben gibt es noch eine Version mit 512 GB Speicherplatz, deren Preis bei 699,99€ liegt.

Alternativ könnt ihr übrigens auch bei MediaMarkt oder Saturn vorbestellen. Hier gibt es ebenfalls Asgard’s Wrath 2 kostenlos dazu, sofern ihr das Headset spätestens bis zum 27. Januar kauft. Alle drei Händler bieten zudem eine Preisgarantie: Falls der Preis bis zum Release noch sinken sollte, zahlt ihr automatisch weniger.

Was bietet das Meta Quest 3 VR-Headset?

Technisch ist die Meta Quest 3 ein großer Schritt nach vorn im Vergleich zum Vorgänger.

Eigenständig und mobil: Wie die Vorgänger ist auch die Meta Quest 3 ein eigenständiges VR-System, auf dem ihr Spiele direkt spielen könnt, ohne ein weiteres Gerät wie eine Konsole oder einen PC zu brauchen. Externe Kameras zum Erfassen der Bewegungen braucht man auch nicht, da diese schon ins Headset integriert sind. Dadurch könnt ihr die Meta Quest 2 jederzeit und überall völlig kabellos benutzen, den entsprechenden Platz zum Bewegen vorausgesetzt.

Auch am PC verwendbar: Natürlich werdet ihr die Meta Quest 3 auch wieder mit eurem PC verbinden können, um sie beispielsweise für Spiele in eurer Steam-Bibliothek zu benutzen. So könnt ihr beispielsweise Titel wie Half-Life Alyx spielen, die nicht direkt auf der Quest laufen. Die Verbindung ist per Kabel oder auch per WLAN möglich, wenn euer Router schnell genug ist.

Mehr Leistung: Im Vergleich zur Meta Quest 2 aus 2020 hat sich die Meta Quest 3 stark weiterentwickelt. Laut Hersteller soll die Prozessorleistung durch den neuen Snapdragon XR2 Gen 2 mehr als doppelt so hoch sein. Die Auflösung ist ebenfalls gestiegen, von 1832 x 1920 auf 2064 x 2208 Pixel pro Auge.

Hier seht ihr den gesamten Lieferumfang der Meta Quest 3. Motion Controller sind natürlich mit dabei.

Mixed Reality: Im Gegensatz zur Meta Quest 2 ist die Meta Quest 3 kein reines VR-Headset, sondern bietet euch Mixed Reality. Sie kann also eure reale Umgebung mit virtuellen Elementen verschmelzen lassen.

Große Spielebibliothek: Dadurch, dass die Meta Quest 3 auch mit Spielen für Quest 1 und 2 kompatibel ist, wird schon direkt zum Start eine große Bibliothek mit hunderten Spielen zur Verfügung stehen. Viele der Spiele, die in den nächsten Monaten erscheinen, werden zwar auch noch auf der Meta Quest 2 laufen, dürften aber auf der Quest 3 nochmal ein gutes Stück besser aussehen.

