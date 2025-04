Meta Quest 3S im Angebot: Jetzt den Preis-Leistungs-Sieger unter den VR-Headset im Oster-Sale schnappen!

Mit der Meta Quest 3S könnt ihr euch jetzt eine hochwertige VR-Brille zum günstigen Preis im Oster-Angebot schnappen!

Wer endlich in die Welt der VR-Headsets einsteigen will, kann sich gerade im großen Oster-Sale bei MediaMarkt ein Schnäppchen sichern. Dort gibt es jetzt nämlich die erst im Oktober 2024 erschienene Meta Quest 3S, die selbst zum UVP bereits ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, im Angebot. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr die VR-Brille nirgendwo günstiger, allerdings ist Amazon ist mit dem Deal des Konkurrenten mitgezogen:

Es kommt aber sogar noch besser: Kauft man sich bis zum 30. April eine Meta Quest 3 oder Quest 3S, bekommt man nämlich das AAA-VR-Spiel Batman Arkham Shadow kostenlos dazu. Der Hit mit einem globalen Wertungsdurchschnitt von 86 Punkten laut OpenCritic ist ein Muss für Quest-3-Besitzer!

Außerdem könnt ihr bei MediaMarkt nochmal extra sparen, wenn ihr euch den Meta Quest 3 Elite-Riemen für bequemeres Spielen direkt dazu holt. Dieser kostet normalerweise 79,99€ (UVP), ihr bekommt ihn derzeit aber für 39,99€, wenn ihr ihn zur Meta Quest 3S in den Warenkorb legt. Beides findet ihr hier, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Meta Quest 3S: Das bietet die VR-Brille zum Sparpreis

Mit der Meta Quest 3S VR-Brille habt ihr die volle Bewegungsfreiheit, Kabel braucht das Headset nicht.

Sowohl die Meta Quest 3 als auch die Quest 3S sind vollständig eigenständige VR-Brillen. Ihr braucht also keine anderen Geräte wie PC, Konsole oder Handy anzuschließen, die Spiele werden direkt über den ins Headset integrierten Prozessor berechnet. Da auch die Kameras zum Erfassen eurer Umgebung ins Headset integriert sind, funktionieren die Meta Quest 3 und 3S komplett kabellos und mobil. Ihr könnt überall spielen, wo ihr genügend Platz habt.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Meta Quest 3 und 3S trotzdem an einen PC anschließen, um beispielsweise VR-Spiele zu spielen, die nicht direkt für das Headset verfügbar sind, wie etwas das Steam-exklusive Half-Life: Alyx. Der Anschluss an den PC erfolgt per Kabel oder kabellos per WLAN, für letzteres solltet ihr jedoch über einen hochwertigen Router verfügen.

Bei der Leistungsfähigkeit gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen der günstigen Meta Quest 3S und der Quest 3. Beide Headsets verwenden den gleichen Chipsatz und alles Spiele, die auf der Quest 3 laufen, laufen auch auf der Quest 3S. Wenn es auch vor allem darum geht, die neusten VR-Spiele wie Batman Arkham Shadow, Asgard’s Wrath 2 oder Metro Awakening spielen zu können, könnt ihr also beruhigt zur Quest 3S greifen.

Wenn ihr euch die Meta Quest 3S bis zum 30. April schnappt, bekommt ihr den VR-Hit Batman Arkham Shadow kostenlos dazu!

Der größte Unterschied zwischen der Meta Quest 3S und der normalen Quest 3 liegt bei den Linsen: Während die Quest 3 neue, hochwertigere Pancake-Linsen einsetzt, die für mehr Schärfe am Rand des Blickfelds sorgen, kommen bei der Quest 3S noch die Fresnell-Linsen zum Einsatz, die schon die Meta Quest 2 verwendet hat.

Außerdem hat die Standard-Version der Quest 3 mit 512 GB deutlich mehr Speicher als die Quest 3S. Alle anderen Unterschiede zwischen den beiden Headsets sind vergleichsweise unbedeutend. Die teurere Quest 3 braucht ihr also vor allem dann, wenn ihr das Maximum an Bildqualität erreichen wollt und es hasst, Spiele zu löschen, um Speicherplatz zu schaffen. Ansonsten dürftet ihr auch mit der viel günstigeren Quest 3S für 299€ glücklich werden: