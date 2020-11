Die Nachfrage nach der Xbox Series X ist sehr groß. Das hat sich schon am Releasetag, dem 10. November gezeigt. Denn die Konsole war innerhalb von Minuten ausverkauft. Beim "kleineren" Modell, der Xbox Series S, sieht es anders aus. Diese lässt sich selbst jetzt noch kaufen - zwar auch nicht mehr überall, aber wer sucht, der kann noch Exemplare im Handel ergattern.

Interessant daran ist, dass laut Microsofts Phil Spencer (via The Verge) mehr Einheiten der Xbox Series X gebaut wurden, als von der S. Und das hat einen Grund:

"Wir dachten uns, dass ihr an unserem ersten Weihnachten, und wahrscheinlich auch an unserem zweiten, mehr von den High-End-Geräten, der Series X, kaufen wollt. Daher bauten wir mehr Exemplare der Series X als der Series S."

Allerdings geht Phil Spencer davon aus, dass sich dies mit der Zeit ausgleicht und die Series S zur Xbox Series X aufholt. Er glaubt, dass der Preis hier eine Rolle spielt und immer mehr Gamer zu dem Gerät greifen, das einfach günstiger ist.

Phil Spencer erklärt:

"Langfristig setzt sich in den meisten Fällen der Preis durch. Wenn man sich die früheren Generationen und den 'Sweet Spot' der Verkäufe anschaut, dann erkannt man den Grund, warum wir die Serie S an ihrem Preispunkt haben wollen.



Wenn wir dann in die nächste Weihnachtssaison starten, über den wir bereits mit der Lieferkette nachdenken und ihn aufbauen, sind wir bereits in diesem Rahmen und versuchen zu sehen, wie das Verhältnis unserer Meinung nach zwischen den beiden Konsolen sein sollte."