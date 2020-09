Im Microsoft Store gibt es gerade wieder eine Menge Sonderangebote als Download für Xbox One. Diesmal sind vor allem Ubisoft-Spiele reduziert. Fast alle auf der Xbox One spielbaren Titel des Publishers sind mit dabei, sowohl neuere AAA-Hits wie Assassin's Creed Odyssey als auch ursprünglich für die Xbox 360 erschienene Klassiker wie Far Cry 3. Die Rabatte sind mal mehr, mal weniger gut. Hier eine kleine Auswahl:

Die Ubisoft-Angebote sind in der Regel noch neun Tage gültig. Zur Übersicht geht es hier:

Microsoft Store: Spiele für Xbox One im Angebot

Weitere Angebote: FIFA 20 und mehr

Auch abseits der Ubisoft-Titel gibt es noch ein paar interessante Deals. FIFA 20 beispielsweise bekommt ihr schon seit einigen Tagen auf so ziemlich allen Plattformen günstiger, was damit zu tun haben dürfte, dass der Nachfolger bereits in den Startlöchern steht. Im Microsoft Store beträgt der Rabatt 90 Prozent, ihr bekommt die Fußballsimulation also für 6,99 Euro:

FIFA 20 statt 69,99€ für 6,99€

Davon abgesehen sind ein paar kleinere Titel im Sonderangebot. Diese Deals gelten im Gegensatz zu den Ubisoft-Angeboten und FIFA 20 nur noch für zwei Tage. Hier ein paar Beispiele:

