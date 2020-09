FIFA 20 kostet im Microsoft Store gerade nur noch 6,99 Euro statt der üblichen 69,99 Euro und ist damit 90 Prozent günstiger. Das Angebot ist zwei Wochen lang gültig. Der günstige Preis hat natürlich auch damit zu tun, dass die Saison inzwischen vorbei ist und der Nachfolger FIFA 21 nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Für alle, die nicht unbedingt die aktuellsten Saisondaten brauchen oder sich schlicht ein bisschen die Zeit bis zur nächsten Saison vertreiben wollen, ist das trotzdem ein toller Deal.

FIFA 20 (Xbox One) statt 69,99€ für 6,99€ im Microsoft Store

Was bietet Fifa 20?

Zurück auf der Straße: Die größte Neuerung bei FIFA 20 ist der Straßenfußball-Modus namens Volta. Zwar gab es früher schon mal Straßenfußball in der FIFA-Reihe, Electronic Arts hat für dessen Rückkehr aber immerhin keine Mühen gescheut und ihm eine tolle Inszenierung verpasst. Sogar die Story wurde Volta gewidmet, was allerdings ein zweischneidiges Schwert ist, da die Geschichte mal wieder nicht ohne zahlreiche Klischees auskommt.

Auf dem Rasen wenig Neues: Beim Gameplay gibt es zumindest einige Detailverbesserungen. So wurden neue Dribbling-Möglichkeiten implementiert und Flanken sind etwas effektiver. Außerdem sorgt das etwas langsamere Tempo für einen authentischeren Spielverlauf. Im Großen und Ganzen spielt FIFA sich aber nach wie vor wie FIFA.

46 0 Mehr zum Thema FIFA 20 im Test – Trotz Volta kein neuer Serienhöhepunkt

Pay2Win in Ultimate Team: Geblieben sind natürlich auch die kostspieligen Mikrotransaktionen in FIFA Ultimate Team. Wenn man für das Spiel nicht 69,99 Euro, sondern nur 6,99 Euro bezahlt, fällt es aber sehr viel leichter darüber hinwegzusehen, zumal man den FUT-Modus einfach ignorieren kann. Zu diesem späten Zeitpunkt noch viel Zeit oder gar Echtgeld in den Aufbau des eigenen Teams zu stecken, ist ohnehin mäßig sinnvoll.

Das ganze Lizenz-Paket: Einer der wichtigsten Gründe, FIFA den Vorzug vor Pro Evolution Soccer zu geben, sind natürlich nach wie vor die zahlreichen Lizenzen. In Deutschland reichen diese bis zur 3. Liga, seit 2019 ist auch die Champions League wieder mit dabei. Bei PES gibt's hingegen nur eine Handvoll Clubs. Wer den eigenen Lieblingsverein im höchsten europäischen Wettbewerb zum Erfolg führen will, kommt um FIFA also kaum herum.

FIFA 20 (Xbox One) statt 69,99€ für 6,99€ im Microsoft Store

Nur noch heute: Gamescom-Sale im Microsoft Store

Im Microsoft Store läuft gerade außerdem noch der große Gamescom-Sale, in dem es zahlreiche Xbox-One-Spiele günstiger gibt. Die Rabatte betragen bis zu 75 Prozent. Die Angebote enden allerdings schon heute. Falls ihr also noch schnell vorbeischauen wollt, dann könnt ihr diesem Link folgen:

Gamescom-Sale im Microsoft Store: Zu den Angeboten