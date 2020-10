Im Microsoft Store könnt ihr gerade FIFA 21 im Wert von 69,99 Euro gratis zum Kauf eines Bundles mit der Xbox One S 1TB dazubekommen. Nach derzeitigem Stand gilt das für folgende drei Bundles:

Microsoft macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig sein wird. Zur Übersicht über die Bundles geht es hier:

Microsoft Store: FIFA 21 gratis zu Bundles mit der Xbox One S

Was bietet FIFA 21?

Während FIFA 20 mit dem Volta-Modus und FIFA 19 mit der Rückkehr der Champions League punkten konnten, bleiben die ganz großen Neuerungen diesmal aus. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Detailverbesserungen, sowohl auf dem Rasen als auch im Karrieremodus.

So dürfen wir jetzt die Laufrichtung von Passempfängern mithilfe des rechten Analogsticks selbst bestimmen, sodass die KI-Mitspieler nicht mehr durch falsche Laufwege unsere Pläne durchkreuzen. Außerdem nimmt uns die KI in der Abwehr nicht mehr so viel Arbeit ab. In der Defensive ist FIFA 21 deshalb deutlich fordernder als die Vorgänger. Sind wir selbst am Ball, dürfen wir unsere Gegner mit neuen Dribbling-Möglichkeiten ausspielen. Auf dem Platz ist FIFA 21 damit das komplexeste, anspruchsvollste und schlicht beste Spiel der Reihe.

Im Karrieremodus gibt es jetzt eine Live-Matchsimulation. Wenn wir nicht jedes Spiel der Saison selbst spielen wollen, können wir das Geschehen hier auf einer simplen Übersicht verfolgen. Dabei dürfen wir jederzeit selbst ins Geschehen eingreifen, wenn es nicht gut läuft. Durch individuelle Trainingspläne haben wir zudem deutlich mehr Einfluss auf die Entwicklung unserer Spieler. Im Volta-Modus gibt es nun die Möglichkeit, sich online mit bis zu vier Mitspielern die Kontrolle über ein Team zu teilen.

Übrigens: Falls ihr euch zu einem späteren Zeitpunkt noch für den Kauf einer Xbox Series X oder S entscheidet, könnt ihr FIFA 21 kostenlos auf die Next-Gen-Version upgraden. Diese Möglichkeit besteht laut Electronic Arts bis zum Erscheinen von FIFA 22. Dabei solltet ihr aber beachten, dass nur die Spielfortschritte im FUT- und im VOLTA-Modus übernommen werden. Fortschritte aus anderen Modi, beispielsweise dem Karrieremodus, können nicht auf die neue Konsole übertragen werden.

