Vor gut einer Woche ist im Microsoft Store der große Countdown Sale gestartet, in dem es Hunderte von Xbox-One-Spielen günstiger gibt. Wir hatten bereits darüber berichtet und euch einige der Highlights vorgestellt. Heute erinnern wir euch noch einmal an die Aktion, deren Angebote noch bis zum 2. Januar gelten, und suchen ein paar der günstigsten Schnäppchen heraus.

Beachten solltet ihr dabei, dass es viele Titel für Xbox-Live-Gold-Mitglieder ein ganzes Stück günstiger gibt. Weil Xbox Live Gold im Xbox Game Pass Ultimate enthalten ist und man derzeit 3 Monate Game Pass Ultimate für nur einen Euro bekommen kann, lohnt es sich eventuell, vor dem Einkauf eine Mitgliedschaft abzuschließen. Einige der hier aufgeführten Titel sind übrigens ohnehin schon im Game Pass enthalten.

Hier unsere Empfehlungen im Preisbereich unter 15€:

The Evil Within 2

The Evil Within 2 scheint kein großer Verkaufserfolg gewesen zu sein. Das ist schade, denn es bedeutet, dass viele Spieler dieses hochkarätige und abwechslungsreiche Horrorspiel verpasst haben. Weil der Titel von offenen Gebieten bis zu engen Gängen und von actionreichen Kämpfen bis zu hilflosem Davonlaufen alles zu bieten hat, nutzt sich der Schrecken nicht so schnell ab wie bei anderen Genrevertretern.

The Evil Within 2 statt 39,99€ für 13,99€ oder 9,99€ mit Xbox Live Gold

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3 gilt als eines der größten, besten und schönsten Action-Rollenspiele dieser Konsolengeneration. Wer dieses Meisterwerk noch nicht besitzt, hat jetzt eine gute Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen, bevor Entwickler CD Projekt im Frühjahr mit Cyberpunk 2077 das nächste riesige RPG abliefert. Übrigens gibt es neben der Standardfassung auch die Game of the Year Edition günstiger.

The Witcher 3: Wild Hunt statt 29,99€ für 11,99€ oder 8,99€ mit Xbox Live Gold

Tekken 7

Mit Tekken 7 bekommt man im Grunde dasselbe Fighting Game, das Fans schon seit den 90ern lieben, in einer besseren und umfangreicheren Version. Die Kombos der frühen Teile funktionieren noch immer, aber es gibt auch neue Angriffe sowie acht völlig neue Charaktere. Außerdem können wir jetzt Spezialangriffe ausführen, wenn unsere Lebensenergie unter einen bestimmten Wert sinkt.

Tekken 7 statt 49,99€ für 14,99€ oder 9,99€ mit Xbox Live Gold

Life is Strange: Before the Storm

Bei Before the Storm handelt es sich um das Prequel zum 2015 erschienenen Überraschungshit Life is Strange. So ganz kann der von einem anderen Studio entwickelte Titel nicht mit dem Original mithalten, was nicht zuletzt daran liegt, dass wir das Ende im Grunde schon kennen. Trotzdem versprüht Before the Storm denselben Charme und gibt uns zudem Gelegenheit, mit Chloe einen der beliebtesten Charaktere des Originals besser kennenzulernen.

Life is Strange: Before the Storm statt 16,99€ für 5,09€ oder 3,39€ mit Xbox Live Gold

Weitere Angebote unter 15€ (Auswahl):

Zur Übersicht über alle Xbox-One-Spiele im Angebot kommt ihr hier:

Countdown Sale im Microsoft Store