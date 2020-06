Im Microsoft Store gibt es mal wieder eine ganze Reihe von Xbox-One-Spielen günstiger, viele davon sogar für weniger als 10 Euro. Aktuelle AAA-Hits sind nicht darunter, aber dafür einige kleinere oder schon etwas ältere Titel, die man zu diesem Preis gut noch schnell nachholen kann, bevor die neue Konsolengeneration kommt. Die meisten der Angebote gelten noch bis Montag. Hier ein paar Empfehlungen:

Saints Row IV: Re-Elected & Gat out of Hell

In Saints Row IV spielen wir einen durchgeknallten US-Präsidenten, der es in einer Simulation unserer Welt mithilfe Matrix-ähnlicher Superkräfte mit einer Alien-Bedrohung aufnimmt. Allein schon aufgrund des schrägen Konzepts ist das Open-World-Spiel noch immer einen Blick wert, zumal das Gesamtpaket mit allen Inhalten und dem Spin-off Gat out of Hell eine Menge Spielzeit für seinen Preis liefert.

Saints Row IV: Re-Elected & Gat out of Hell statt 29,99€ für 5,99€

SOMA

Das von den Machern von Amnesia: The Dark Descent stammende SOMA bietet weniger Horror, als man es von den Entwicklern gewohnt ist, dafür aber eine umso dichtere Atmosphäre und eine spannende Story mit philosophischem Tiefgang. Die düstere Science-Fiction-Geschichte, die sich um die Grenzen dessen dreht, was wir als menschliches Leben bezeichnen, kann allerdings ziemlich deprimierend wirken.

SOMA statt 29,99€ für 5,99€

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Vor allem diejenigen, die noch gute Erinnerungen an die Commandos-Spiele haben, sollten das im Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelte Shadow Tactics nicht verpassen. Aber auch für alle anderen Stealth- und Taktikfreunde ist der Echtzeittaktik-Hit ein Muss, zumal Entwickler Mimimi (Desperados 3) eine tolle Konsolenumsetzung abgeliefert hat. Allerdings könnt ihr Shadow Tactics auch im Xbox Game Pass bekommen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun statt 49,99€ für 9,99€

Weitere Angebote (Auswahl):

Die Übersicht über alle reduzierten Xbox-One-Spiele im Microsoft Store findet ihr hier:

Xbox One Spiele reduziert im Microsoft Store