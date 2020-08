Microsoft verschenkt $ 5 Xbox Live-Guthaben - Aktion auch in Europa?

Einige Xbox-Fans dürfen sich aktuell über fünf US-Dollar Gratis-Guthaben freuen, wie TwistedVoxel berichtete. Microsoft verschenkt im Rahmen des Xbox Live Ultimate Sale, der vom 14. bis zum 24. August läuft, Guthaben an zufällig ausgewählte Nutzer*innen von Xbox Live. Anzeichen dafür, dass Microsoft auch in Europa Guthaben verschenkt, gibt es bisher nicht.

Gratis-Guthaben-Aktion auch in Europa?

Fünf US Dollar sind nicht gerade viel, aber immerhin etwas, um sich im Xbox Live Store Spiele, Add-Ons und andere Dinge zu finanzieren. Und auch wenn uns die genannte Aktion in erster Linie nicht betrifft, ist es nicht auszuschließen, dass Microsoft auch in Europa Gratis-Guthaben verteilt. Vielleicht ist es bisher nur noch nicht groß aufgefallen? Zum Zeitpunkt der News sind jedoch keine verschenkten Guthaben von Microsoft in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt.

Geschenk nach Zufallsprinzip: Das muss zwar nicht heißen, allzu große Hoffnungen sollte man sich aber wohl nicht machen. Sofern Microsoft die Aktion auch in deutschsprachigen Ländern durchführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade groß, einer der zufällig ausgewählten Personen zu sein, die die (vermuteten) fünf Euro für Xbox Live geschenkt bekommen.

Meldet euch! Falls ihr aber im passendem Zeitraum von Microsoft Xbox Live-Guthaben geschenkt bekommen habt, lasst es uns wissen. Wir fragen derweil bei Microsoft nach, ob die Aktion auch für Deutschland, Österreich und Schweiz gilt und informieren euch über die Antwort.

Dass Unternehmen wie Microsoft oder Sony Guthaben und andere digitale Extras an Nutzer*innen verschenken, kommt immer mal wieder vor. So erhielten ausgewählte PS Plus-User, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des PlayStation-Dienstes, gratis PS Store-Guthaben:

Wie findet ihr es, das Microsoft zufällig Guthaben verschenkt? Hattet ihr bei solchen Aktionen schon mal Glück?