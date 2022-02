In den sogenannten Mindstars bei Mindfactory gibt es jetzt die für PS5 geeignete SSD WD Black SN850 mit 1 TB Speicher im Angebot, und zwar für 135 Euro. Laut der Vergleichsplattform Idealo gab es das Modell seit den Black Friday Sales im letzten Jahr nicht mehr so günstig. Der Versand, der bei Mindfactory normalerweise stolze 8,99 Euro kostet, ist in diesem Fall kostenlos. Wie lange der Deal noch läuft, ist schwer zu sagen. Laut Mindfactory sind aktuell 200 Exemplare verfügbar. Die Mindstars findet ihr hier:

Der Angebotspreis ist nur sichtbar, wenn ihr über die Mindstars-Seite auf die Produkseite der SSD geht. Andernfalls wird euch der Normalpreis angezeigt.

Wie gut ist die WD Black SN850 für PS5 geeignet?

Die WD Black SN850 ist eine NvME-SSD mit dem richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.300 MB/s ist sie zudem schnell genug für Sonys Konsole. Für den Einsatz in der PlayStation 5 sollte eine SSD über eine Schreibgeschwindigkeit von wenigstens 5.500 MB/s verfügen.

Die von Mindfactory angebotene Version besitzt allerdings keinen Kühlkörper. Wenn ihr sie in der PS5 verwenden wollt, solltet ihr deshalb separat einen Heatsink dazukaufen und selbst anbringen. Ansonsten droht bei längeren Gaming-Sessions eine Überhitzung, die zum Absturz führen kann. Beim Kauf eines Heatsinks müsst ihr allerdings darauf achten, dass dieser nicht zu dick ist, um in die PS5 zu passen. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, erfahrt ihr in diesem Artikel:

