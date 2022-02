In den sogenannten Mindstars bei Mindfactory bekommt ihr jetzt die Samsung PM9A1 günstig im Sonderangebot. Die der Samsung 980 Pro sehr ähnliche NVMe-SSD gibt es in der Version mit 512 GB Speicher schon für 59 Euro. Für alle, denen der Speicherplatz der PS5 ein bisschen zu klein ist, die aber nicht unbedingt gleich den doppelten Platz brauchen, ist das eine sehr günstige Lösung. Das Angebot findet ihr hier:

Mindfactory macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Es sind aktuell aber nur noch rund 100 Exemplare verfügbar. Um die SSD zum Angebotspreis zu bekommen, müsst ihr übrigens über die oben verlinkte Mindstars-Übersichtsseite auf den Deal klicken. Falls ihr gleich direkt auf die Produktseite geht, bekommt ihr in der Regel den Normalpreis angezeigt. Die normalerweise hohen Versandkosten von 8,99 Euro entfallen bei MindStar-Angeboten.

Was taugt die Samsung PM9A1 für die PS5?

Formfaktor & Geschwindigkeit: Die Samsung PM9A1 ist eine NVMe-SSD mit dem Formfaktor M.2 2280, die problemlos in die PS5 passt. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von rund 7.000 MB/s und einer maximalen Schreibgeschwindigkeit von gut 5.000 MB/s ist sie auch schnell genug für Sonys Konsole, die eine Lesegeschwindigketi von 5.500 MB/s erfordert.

OEM-Version der Samsung 980 Pro: Bei der Samsung PM9A1 handelt es sich um die OEM-Version der beliebten Samsung 980 Pro. Die beiden Versionen sind nahezu identisch, verwenden aber eine unterschiedliche Firmware. Bei der Samsung PM9A1 gab es in der Vergangenheit Firmware-Probleme, die aber schon seit Monate behoben sind. Falls ihr noch eine SSD mit der alten Firmware bekommen solltet, könnt ihr hier die aktuelle Firmware-Version finden. Da es sich um eine eigentlich nicht für den Einzelhandel gedachte Version handelt, fällt zudem die Herstellergarantie weg. Es besteht aber natürlich die übliche gesetzliche Gewährleistung.

Heatsink: Der Samsung PM9A1 liegt in der von Mindfactory angebotenen Version kein Heatsink bei. Wenn ihr sichergehen wollt, dass sie beim Einsatz in der PS5 nicht überhitzt, solltet ihr also separat einen dazukaufen. Dabei müsst ihr jedoch darauf achten, dass der Heatsink nicht zu breit oder zu dick ist für die PS5. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen im Preisbereich von 5 bis 25 Euro:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD und eines passenden Kühlkörpers für die PS5 achten solltet, erfahrt ihr hier:

