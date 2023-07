Bestellt euch endlich diesen Indie-Geheimtipp für die Nintendo Switch vor: Jetzt bei Amazon erhältlich!

Einfach mal entspannten... das ist bald mit Mineko's Night Market möglich.

Im April 2023 gab es in der letzten Ausgabe der Indie World von Nintendo endlich ein neues Update zu Mineko's Night Market. Hier wurde noch der 26. September 2023 als Releasetermin genannt, doch mit dem Start der Vorbestellung gibt es nun ein anderes Releasedatum: den 27. Oktober 2023.

Von Mini-Spielen bis hin zu niedlichen Katzen:

Diese Mischung macht Mineko's Night Market zu einem echten Indie-Geheimtipp! Dem Spiel gelingt es, die japanische Kultur zu feiern und gleichzeitig eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft, Tradition und viele, viele Katzen zu erzählen. Einen ersten Eindruck vermittelt der folgende Trailer:

In Mineko's Night Market spielt ihr Mineko, ein neugieriges Mädchen, das gerade auf einer Insel am Fuße des Fugu angekommen ist. Die Inselbewohner verehren die Sonnenkatze Nikko, die in den letzten Tagen unter ihnen gesichtet wurde.

Die niedlichen Bewohner sind sehr verwirrt und es liegt an euch, die Geheimnisse der Stadt zu entdecken. Verhelft dem etwas heruntergekommenen Dorf zu neuem Glanz und kümmert euch um folgende Aktivitäten:

Stundenlange Erkundungen: Erlebt die vier verschiedenen Jahreszeiten auf der riesigen Insel

Erlebt die vier verschiedenen Jahreszeiten auf der riesigen Insel Wöchentlicher Nachtmarkt: Handelt mit Dutzenden von Stadtbewohnern und schließt neue Freundschaften

Handelt mit Dutzenden von Stadtbewohnern und schließt neue Freundschaften Diverse Rohstoffe: In einer Reihe von Minispielen könnt ihr damit an der Werkbank besondere Gegenstände herstellen

In einer Reihe von Minispielen könnt ihr damit an der Werkbank besondere Gegenstände herstellen Rätsel: Entgeht neugierigen Agenten und schleicht euch mit verschiedenen Verkleidungen in abgeriegelte Bereiche

Um auf eurem Nachtmarkt gutes Geld zu verdienen, müsst ihr euch die Hände schmutzig machen. Dazu müsst ihr Vorlagen für eure Produkte anfertigen und diese dann mit der Stichsäge aus Holz ausschneiden.

Schaut doch gerne mal in folgendem Tweet vorbei, um euch ein besseres Bild zu verschaffen:

