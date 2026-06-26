Nur bis Mitternacht: 98 Zoll QLED 4K-Fernseher dank 650€ Rabatt zum Hammerpreis sichern!

Dieses Werbebild des Riesen-Fernsehers benutzt TCL in erster Linie, um den virtuellen 3D-Raumklang des TVs zu visualisieren. In Wirklichkeit werden euch keine Delfine anspringen.

Nur noch bis Mitternacht könnt ihr einen gigantischen QLED 4K-Fernseher, der hervorragend fürs Gaming geeignet ist, aber auch eine hohe Bildqualität bietet, zum Schnäppchenpreis abstauben: Den 98 Zoll großen TCL Q6C bekommt ihr bei Amazon jetzt nämlich günstig im Prime Day Angebot, mit einem starken Rabatt von 650€. Hier findet ihr den Deal:

Durch den Amazon Prime Day, der nur noch heute läuft, könnt ihr euch übrigens natürlich auch noch viele weitere 4K-Fernseher günstig schnappen. Falls dieser monströse Gaming-TV doch nicht ganz das Richtige für euch sein sollte, solltet ihr also unbedingt noch einmal bei dem riesigen Sale vorbeischauen, bevor er heute um Mitternacht endet:

Mini-LED, 144Hz, QLED: Das bietet der günstige 98-Zoll-Fernseher!

Die 512 Dimming-Zonen des TCL Q6C sorgen für einen hohen Kontrast und eine Bildqualität, die von OLED-Fernsehern zumindest nicht allzu weit entfernt ist.

Der TCL Q6C ist ein 4K-Fernseher aus der oberen Mittelklasse, der sich bei der Bildqualität vor allem durch sein Mini-LED-Display auszeichnet: Besonders kleine Leuchtdioden für die Hintergrundbeleuchtung ermöglichen ein hochwertiges Local Dimming, wodurch ein Kontrast erreicht wird, der in der Wahrnehmung nah an teure OLED-Fernseher herankommt.

Beim Local Dimming wird der Fernseher in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird, wodurch er sich besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen kann. Die 98-Zoll-Version bietet stattliche 512 solcher Zonen (bei Amazon steht zwar etwas von 180 Zonen, aber dabei handelt es sich um einen Fehler: die Angabe stammt von der 55-Zoll-Version). Das sorgt dafür, dass ihr etwa hellere Details in dunklen Szenen besser erkennen könnt.

Hier der Überblick über alle relevanten Maße der 98-Zoll-Version des TCL Q6C.

Hinzu kommt ein QLED-Panel, das durch eine zusätzliche Filterschicht für akkurat dargestellte Farben sorgt, und eine hohe Helligkeit von bis zu 1000 cd/m2 (ungefähr dreimal so viel wie bei den meisten Low-Budget-TVs!), weshalb der 4K-TV HDR gut ausnutzen kann und das Bild auch bei hellem Sonnenlicht gut sichtbar bleibt. Alles in allem bietet der TCL Q6C damit weit mehr, als man zu diesem Preis normalerweise erwarten kann.

Der TCL Q6C liefert aber nicht nur ein sehr gutes Bild, sondern ist auch und vor allem ein toller Gaming-Fernseher: Das 144Hz-Display stellt schnelle Bewegungen flüssig dar und sorgt dafür, dass ihr aus Konsolen wie der PS5 und der Xbox Series X das Maximum an Leistung (mehr als 120 fps bei 4K-Auflösung schaffen beide nicht) herausholen könnt. Mit einem schnellen Gaming-PC sind auch die vollen 144fps möglich.

Mindestens ebenso wichtig ist natürlich, dass der TCL Q6C einen sehr niedrigen Input Lag bietet, was bedeutet, dass eure Eingaben ohne wahrnehmbare Verzögerungen umgesetzt und eure Reaktionen in Spielen durch nichts ausgebremst werden. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz bietet, und durch VRR passt sich die Framerate an die Konsole an, wodurch Screen Tearing verhindert wird. Ihr seid also optimal ausgestattet.