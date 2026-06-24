Mobile Klimaanlagen sind fast überall ausverkauft, aber diese Wasserpistolen im Angebot halten euch kühl

Zu den Waffen! Wir erklären der Hitze den Wasser-Krieg!

Bei brütender Sommer-Hitze bei einem Gaming-Magazin Artikel zu schreiben hat Vor- und Nachteile. Nachteil: Ich klebe schweißgebadet an meinem Stuhl und mein kleiner Tischventilator scheitert grandios daran, etwas zur Verbesserung der Lage beizutragen. Vorteil: Ich bekomme Gelegenheit über Wasserpistolen zu schreiben!

Nachdem in den letzten Tagen das gesamte Internet leergekauft wurde, sind mobile Klimaanlagen und Ventilatoren Mangelware. Da heißt es kreativ werden und so eine gepflegte Wasserschlacht bringt auch mehr Spaß als eine stromfressende Klimaanlage. Drei Modelle lohnen sich am Prime Day auf Amazon besonders.

Das wahre Original: Die Super Soaker

Diesen Namen kennen wir wohl alle: die Super Soaker von Nerf. Die Wasserpistolen haben den Markt komplett umgekrempelt und gehören bis heute zu den meistverkauften Spielzeugpistolen der Welt. Mit einer Super Soaker war man einfach der King.

Wer wahre Qualität in einer Wasserpistole sucht, sollte zu einer Super Soaker greifen.

Als "King of Toy Guns" bezeichnet sich auch der Erfinder der Super Soaker. Der US-Amerikaner Lonnie Johnson war eigentlich Nasa-Ingenieur und am Bau der Galileo-Sonde beteiligt, die Daten über den Jupiter sammeln sollte. Doch Johnson interessiert sich auch für Kühlsysteme und bastelt in seiner Freizeit an Pumpsystemen. Dabei kommt ihm die Idee, eine Wasserpistole zu bauen, die mithilfe von Druckluft einen Wasserstrahl verschießt.

Die Erfindung macht Johnson zum Millionär und bis heute funktionieren die allermeisten Wasserpistolen nach seinem System aus der 80ern. Mit dem Namen Super Soaker dürfen sich aber nur die Modelle des Herstellers Larami schmücken, denn der Begriff ist markenrechtlich geschützt.

Qualität aus Deutschland

Das Unternehmen Kesser aus Deutschland stellt eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte her, darunter auch Wasserpistolen, die in vielen Tests enorm gut abschneiden. Mit einer Reichweite von bis zu elf Metern behaltet ihr in Wassergefechten stets die Oberhand und zusätzlich könnt ihr noch vier verschiedene Sprüh-Modi einstellen, je nachdem, was ihr gerade braucht.

Stylisch macht die deutsche Wasserpistole von Kesser auch einiges her.

Ihr habt auf Amazon die Auswahl zwischen drei verschiedenen Farben und könnt am Prime Day zusätzlich einiges sparen. Zudem werden die Pistolen auf Amazon im Doppelpack verkauft, was die Pistolen zu einem etwas besseren Deal macht, als die Super Soaker.

Die logische Weiterentwicklung: elektrische Wasserpistolen

So cool Wasserpistolen auch sind, das ständige Gepumpe bleibt nervig. Vor allem bei billigen oder älteren Exemplaren muss man gefühlt zehn Minuten pumpen, um einen halbwegs vernünftigen Wasserstrahl zustanden zu bekommen. Wie cool wäre es da, einfach auf den Abzug zu drücken und die Pistole feuert einfach los.

Die elektrischen Bauteile sind natürlich alle vor Wasser geschützt.

Diesen Luxus liefern elektrische Wasserpistolen wie diese hier, die man sogar per USB einfach wieder aufladen kann. Es gibt neben dem elektrischen Modus auch einen manuellen, bei dem man wie gewohnt pumpen muss. Und in meinen Augen hat dieses Ding auch den meisten Style. Das Ding könnte locker auch als Star Wars Blaster durchgehen, nur eben mit etwas ungefährlicherer Munition.