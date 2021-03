In den Tagesdeals bei Alternate könnt ihr heute Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch günstiger vorbestellen. Das Action-Rollenspiel kostet nur noch 51,90 Euro statt 59,99 Euro. Der Deal gilt bis 8 Uhr am Sonntagmorgen oder bis der Vorrat aufgebraucht ist. Der Versand ist kostenlos. Laut Alternate soll das Spiel pünktlich zum Erscheinungstermin am 26. März geliefert werden. Hier geht's zum Angebot:

Monster Hunter Rise statt 59,99€ für 51,90€ bei Alternate vorbestellen

Was bietet Monster Hunter Rise?

Zurück zu den Wurzeln: In mancherlei Hinsicht besinnt sich Rise auf die Zeit vor dem sehr erfolgreichen Monster Hunter World zurück. So ist der Look beispielsweise wieder weniger realistisch und dafür bunter und comichafter geraten. Außerdem haben unsere Palico-Begleiter nun wieder eigene Klassen und Level, sodass wir größeren Einfluss darauf haben, wer mit welchen Mitteln an unserer Seite kämpft.

Wie World, nur mit mehr Möglichkeiten: Das Kampfsystem hingegen wurde im Wesentlichen von Monster Hunter World übernommen, es wurden jedoch neue spielerische Möglichkeiten hinzugefügt. Dank des Seilkäfers beispielsweise können wir uns nun durch die Luft schwingen und sind so deutlich mobiler. Mit ihm können wir auch Monster einfangen und auf ihnen reiten, wobei wir sie direkt steuern können.

Monster Hunter Rise statt 59,99€ für 51,90€ bei Alternate vorbestellen

Randale: Neu sind außerdem die Randale-Events. Hier müssen wir die Tore des Dorfes gegen gleich vier angreifende Monster schützen. Wie genau das Event funktioniert, können wir noch nicht sagen. Es scheint aber so, als würden die Dorfbewohner uns in unserem Kampf unterstützen. Möglicherweise wird das Event dadurch im Singleplayer etwas leichter als die Belagerungen in World.

Noch mehr Monster: Das Wichtigste an einem Monster-Hunter-Spiel sind aber natürlich die Monster selbst. Monster Hunter World bot mit 30 Monstern bereits zum Start eine stattliche Auswahl. Monster Hunter Rise will diese Zahl noch überbieten. Mehr über Monster Hunter Rise könnt ihr hier erfahren:

56 1 Mehr zum Thema Monster Hunter Rise könnte das bessere World für die Hosentasche werden