Monster Hunter Rise: Switch-Hit jetzt mit Erweiterung Sunbreak im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr jetzt ein Bundle mit Monster Hunter Rise für Nintendo Switch und der erst am 30. Juni erschienenen, umfangreichen Erweiterung Sunbreak günstig im Angebot, und zwar für 44,99€ statt 65,99€. Das ist ein ziemlich günstiger Preis angesichts dessen, dass schon der DLC alleine normalerweise 39,99€ kostet. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist.

Das Hauptspiel liegt einzeln bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99€, bei MediaMarkt und bei Saturn könnt ihr es aber gerade zum halben Preis bekommen. Wenn ihr Hauptspiel und DLC einzeln kauft, zahlt ihr also rund 25€ mehr als mit dem Deal von Amazon. Ihr bekommt in dem Bundle übrigens das Hauptspiel physisch als Cartridge und die Erweiterung Sunbreak als separaten Downloadcode geliefert. Wenn man das Hauptspiel schon hat, kann man also auch nur den DLC behalten und das Cartridge weiterverkaufen.

Was bietet Monster Hunter Rise Sunbreak?

Neues Gebiet & neue Monster: Monster Hunter Rise Sunbreak führt ein neues Gebiet ein. Ihr reist übers Meer, um einem weit entfernten Königreich beizustehen. Vom Vorposten Elgado aus erforscht ihr dort einen neuen Jagdgrund mit Wäldern, Sümpfen, Eislandschaften und einer gewaltigen Burgruine. Natürlich bekommen wir es hier auch mit vielen neuen Monstern zu tun, etwa mit den sogenannten drei Gebietern: Dem Gorilla ähnlichen Garangolm, dem an einen Werwolf erinnernden Lunagaron und dem Drachenältesten Malzeno mit seinen vampirischen Fähigkeiten.

Neues Endgame & neue Mechaniken: Außerdem führt Sunbreak den neuen Meisterrang ein, der nicht nur für stärkere Monster, sondern auch für besseres Material und dadurch für bessere Ausrüstung sorgt. Die motivierende Beutejagd geht somit in eine ganz neue Runde. Auch mechanisch gibt es ein paar Neuerungen. So werden nicht nur neue Formen des Seilkäfers eingeführt, es gibt auch eine neue Spinne, mit der wir Monster in unsere Richtung ziehen. Zudem macht der schnelle Tausch von Wechselkunst-Sets die Kämpfe noch dynamischer.