Monster Hunter Wilds: Alle bisher bestätigten Waffen im Überblick

Hier sind alle Waffen-Kategorien, die es in Monster Hunter Wilds gibt.

Monster Hunter Wilds soll 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Schon jetzt hat Capcom ein paar Informationen zum neuen Action-Titel bekannt gegeben. Unter anderem kehren alle 14 Waffen aus Monster Hunter Worlds und Monster Hunter Rise auch im neuen Ableger zurück. Wir stellen euch die bisher bestätigten Waffen einzeln vor.

Schwert und Schild

0:48 Monster Hunter Wilds: Mit Schwert und Schild auf Monsterjagd

Schwert und Schild sind seit jeher eine gute Wahl für Einsteiger, da die Klasse angenehm ausgewogen ist. Mit dem Schild könnt ihr Angriffe blocken und mit dem Schwert im Nahkampf zuschlagen. Ein weiterer Vorteil der Klasse ist, dass ihr Items nutzen könnt, ohne die Waffe vorher wegzustecken. Das macht Schwert und Schild mobiler und agiler als viele andere Waffen.

Großschwert

0:50 Monster Hunter Wilds: Das Großschwert in Aktion

Das Großschwert ist ein echter Monster-Hunter-Klassiker und in den richtigen Händen eine der stärksten Waffen im Spiel. Das Schwert ist langsam, teilt dafür aber auch jede Menge Schaden aus. Besonders richtig getimte, aufgeladene Angriffe setzen jedem Monster ordentlich zu.

Doppelklingen

Wenn ihr vor allem auf den DPS (Damage per Second) schielt, sind die Doppelklingen eine erstklassige Wahl. Mit den Messern schlagt ihr besonders schnell zu und verwandelt euch mitunter in einen tödlichen Kreisel. Kombos sind hier besonders wichtig, um möglichst viel Schaden zu verursachen.

Langschwert

0:57 Monster Hunter Wilds: So sieht das Langschwert im neuen Ableger aus

Das Langschwert ist der etwas elegantere Gegenpart des Großschwerts. Ihr seid trotz der großen Reichweite der Waffe ziemlich mobil und schnell. Der Schaden ist hier stark von den Kombos abhängig und viele eurer Moves setzen auf das Kontern gegnerischer Angriffe. Dafür ist das Langschwert für so ziemlich alle Monster bestens geeignet.

Lanze

Die Lanze ist eine der stärksten Defensivwaffen, da sie mit einem extrem starken Schild ausgerüstet ist. Dadurch können Lanzenträger*innen hervorragend die Rolle des Tanks ausfüllen und Monstern direkt gegenübertreten. Im Nahkampf ist es dann wichtig, möglichst alle Angriffe zu blocken und im richtigen Moment mit der großen Lanze zuzustechen.

Gewehrlanze

1:05 Monster Hunter Wilds: Das bietet die Gewehrlanze

Wie es der Name schon andeutet, handelt es sich bei der Gewehrlanze um eine Lanze mit einem riesigen Gewehr. Blocken ist weiterhin wichtig, mit den starken Geschossen könnt ihr Monster aber besser auf Distanz halten und Schwachstellen attackieren. Das Nachladen dauert aber recht lange und muss daher gut eingeplant werden.

Morph-Axt

Wenn ihr euch nicht zwischen Axt und Schwert entscheiden könnt, ist die Morph-Axt perfekt für euch. Ihr könnt schnell zwischen dem langsamen Axtmodus mit großer Reichweite und dem schnellen, explosiven Schwertmodus wechseln.

Energieklinge

1:22 Monster Hunter Wilds: So spielt sich die Energieklinge

Ähnlich funktioniert auch die Energieklinge, mit der ihr zwischen 'Schwert und Schild' und dem Axtmodus wechseln könnt. Mit Schwert und Schild könnt ihr dabei Energie aufladen, die ihr dann am besten mit der mächtigen Axt auf die Monster loslasst, um maximalen Schaden anzurichten. Durch die beiden Modi, die gut abgestimmt werden müssen, gehört die Energieklinge zu den schwerer zu meisternden Waffen.

Hammer

0:52 Monster Hunter Wilds: Der Hammer im kurzen Video

Mit dem Hammer könnt ihr mit jedem Schlag extremen Schaden zufügen und mit aufgeladenen Treffern Monster sogar kurzzeitig lähmen. Die Reichweite des Hammers ist dafür relativ klein und aufgrund des hohen Gewichts seid ihr auch vergleichsweise langsam und schwerfällig unterwegs.

Jagdhorn

1:06 Monster Hunter Wilds lässt das Jagdhorn ertönen

Das Jagdhorn spielt sich im Grunde ähnlich wie der Hammer, allerdings erzeugt jeder Angriff eine Note. Durch die richtigen Kombinationen lassen sich so mächtige Buffs erzielen, die der ganzen Jagdgruppe nützen. Dadurch ist das Jagdhorn auch vor allem für Koop-Spieler*innen geeignet.

Insektenglefe

0:51 Monster Hunter Wilds: Die Stärken der Insektengiefe im Video

Die Insektenglefe ist eine ganz besondere Waffe, die allerdings auch recht schwer zu erlernen ist. Wie beim Stabhochsprung könnt ihr euch mit der Glefe in die Luft katapultieren und so von überall aus angreifen und auch fliegende Monster einfacher erwischen. Das namensgebende Insekt schießt ihr auf Monster, um Buffs zu erhalten oder andere Effekte auszulösen.

Bogen

Der Bogen ist eine von drei bisher bestätigten Fernkampfwaffen aus Monster Hunter Wilds. Die Pfeile lassen sich mit unterschiedlichen Phiolen beschichten, die dann Debuffs und Statuseffekte auslösen, die Monster negativ beeinflussen. Der Bogen schießt schnell und ist perfekt, um gezielt Schwachstellen anzugreifen, im Nahkampf seid ihr aber weniger effektiv.

Leichtes Bogengewehr

1:01 Monster Hunter Wilds zeigt das leichte Bogengewehr

Das leichte Bogengewehr ist sehr mobil und bietet eine hohe Feuerrate. Die Munitionskapazität ist allerdings gering, weshalb ihr immer wieder nachladen müsst. Durch verschiedene Munitionstypen lassen sich auch unterschiedliche Statuseffekte auslösen. Das leichte Bogengewehr ist eine starke Support-Waffe für Koop-Gruppen.

Schweres Bogengewehr

0:48 Monster Hunter Wilds: Capcom stellt das schwere Bogengewehr vor

Zu guter Letzt kehrt auch das schwere Bogengewehr in Monster Hunter Wilds zurück. Die Waffe hat einen hohen Schaden, der auch aus größerer Entfernung verursacht werden kann. Die unterschiedlichen Munitionstypen machen das schwere Bogengewehr auf jeder Jagd effektiv, das Nachladen und Austauschen dauert aber recht lange und muss gut eingeplant werden.

Mit welcher Waffe werdet ihr in Monster Hunter Wilds starten?