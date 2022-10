MwSt geschenkt: Ab 20 Uhr gibt es bei MediaMarkt tausende günstige Angebote

MediaMarkt startet heute um 20 Uhr eine Aktion, in der ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Das bedeutet einen Preisnachlass von ungefähr 15,966 Prozent. Dadurch dürftet ihr unter anderem beim Kauf von Smartphones, Laptops und 4K-Fernsehern kräftig sparen können. Die Aktion läuft noch bis zum 30. Oktober, also bis Sonntag. Die Übersichtsseite wurde bereits gestartet, ihr findet sie hier:

Wie üblich bei solchen Mehrwertsteuer-Aktionen von MediaMarkt oder Saturn wird es sicherlich auch diesmal wieder einige Ausnahmen geben. In der Vergangenheit gab es zum Beispiel häufig keinen Rabatt auf Apple-Produkte, zudem waren Vorbestellungen nahezu immer von der Aktion ausgeschlossen. Momentan können wir noch nichts dazu sagen, welche Ausnahmen diesmal gelten. Wir werden die Infos nachliefern, wenn die Aktion gestartet ist.

Falls ihr eine kostenlose Mitgliedschaft bei myMediaMarkt habt, könnt ihr übrigens extra profitieren, weil ihr dann während der Aktion die dreifachen Punkte auf eure Einkäufe bekommt. Mehr zu myMediaMarkt erfahrt ihr hier:

Was sind die besten Angebote?

Da die Ausnahmen noch nicht bekannt gegeben wurden, ist natürlich schwer zu sagen, welche Deals die besten sein werden. Der Rabatt lohnt sich aber natürlich generell am meisten, wenn man zu hochpreisigen, neuen oder besonders preisstabilen Produkten kauft. Im Technikbereich kann man sich so beispielsweise aktuelle Smartphones, Tablets oder Fernseher zu Preisen sichern, auf die man sonst noch lange warten müsste.

Im Gaming-Bereich könnten preisstabile First-Party-Spiele für die Nintendo Switch oder auch Zubehör wie die Joy-Con Controller oder der Sony DualSense PS5-Controller günstig werden. Theoretisch wären natürlich auch Konsolen interessante Deals. Hier würden wir uns aber keine allzu großen Hoffnungen machen, denn auch Konsolen werden von solchen Aktionen häufig ausgenommen.