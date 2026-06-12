Nach 24 Jahren: PS2-Rollenspielklassiker wird für PS5 und Switch 2 neu aufgelegt!

Alle drei Teile dieser 2002 gestarteten Action-RPG-Reihe kehren auf PS5 und Switch 2 zurück.

Noch in diesem Jahr, nämlich am 8. Oktober, erscheinen gleich drei Action-Rollenspiel-Klassiker, von denen die erste beiden von der PS2 und der dritte von der PS4 stammen, in einer Neuauflage für PS5 und Switch 2. Ab jetzt könnt ihr euch das Bundle mit allen drei Spielen bereits vorbestellen. Hier bei Amazon bekommt ihr eine Preisgarantie, was bedeutet, dass ihr automatisch weniger zahlt, falls der Preis bis zum Release noch sinkt:

Digital werdet ihr die Neuauflagen der drei Spiele übrigens auch einzeln kaufen können, jedoch soll jedes von ihnen 39,99€ kosten. Wenn ihr alle drei haben wollt, kommt ihr mit dem Bundle also deutlich günstiger weg. Für PC und Xbox erscheinen die Neuauflagen ebenfalls, aber nur digital. Mit dem Kauf des Bundles oder des dritten Teils bekommt ihr außerdem eine besondere Waffe als In-Game-Bonus, die sich je nach Plattform unterscheidet.

Epische Reise durch bunte Welten: Das ist die zurückgekehrte Action-Rollenspiel-Reihe!

Kingdoms Hearts verbindet Disney mit Final Fantasy.

Wir sprechen von der Kingdom Hearts Collection I-III, die euch die bisher erschienenen ersten drei Teile der Action-Rollenspiel-Reihe liefert, bevor 2027 Kingdom Hearts 4 erscheinen soll. Das Paket enthält die Spiele allerdings nicht in ihrer Originalfassung, sondern in später erschienenen, teils stark erweiterten und verbesserten Versionen. Genau gesagt, handelt es sich um diese Fassungen:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III + Re Mind DLC

Auf der PS5 waren diese Spiele schon bisher in einer PS4-Version spielbar, auf Switch und Switch 2 waren sie hingegen bisher noch nicht verfügbar.

11:15 Kingdom Hearts 3 - Test-Video zum besten Teil der Action-JRPG-Reihe

Die Kingdom-Hearts-Spiele sind Action-Rollenspiele, welche die Universen von Final Fantasy und Disney miteinander verbinden. Protagonist ist Sora, der gemeinsam mit diversen Final-Fantasy- und Disney-Charakteren durch die Welten großer Disney-Filme reist. Neben klassischen Figuren wie Micky, Goofy und Donald Duck tauchen dabei auch Charaktere aus jüngeren Filmen dabei. So führt euch Kingdom Hearts III unter anderem ins Königreich Arendelle aus Frozen.

Spielerisch handelt es sich um Action-RPGs mit eher simplen Rollenspiel-Mechaniken, die dafür aber mit Platforming und kleinen Rätseln für Abwechslung sorgen. Außerdem führen die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere sowie die Vielfalt der Gegnertypen, mit denen wir es in den Disney-Welten zu tun bekommen, dafür, dass wir unsere Spielweise immer wieder anpassen müssen.

Obwohl jedes Kingdom Hearts eine eigene Geschichte erzählt, deren Grundzügen man auch ohne Vorwissen folgen kann, sind die Spiele übrigens voll von Anspielungen und Rückbezügen auf die anderen Teile. Da die Handlung zudem erstaunlich komplex ist, ist es sehr zu empfehlen, alle Spiele in der richtigen Reihenfolge zu spielen, wenn man neu in die Reihe einsteigt, und Wissenslücken aufzufüllen, bevor man sich im nächsten Jahr Kingdom Hearts 4 holt.