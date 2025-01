Der nächste Open-World-Hit für PS5? Schnappt euch diese AAA-Spiel schon einen Monat vor Release günstiger!

Im Februar ist der Release-Termin dieses Open-World-Spiels für PS5 und Xbox Series, aber schon jetzt könnt ihr es euch günstiger sichern.

Nach der recht kurzfristigen Verschiebung im letzten Jahr ist es nun endlich bald so weit: Mit Assassin’s Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025 endlich der jüngste Teil der berühmten Open-World-Reihe. Wenn ihr jetzt vorbestellt, könnt ihr euch das Spiel in den Versionen für PS5 und Xbox Series X bereits günstiger im Angebot sichern. Bei Coolblue bekommt ihr nämlich aktuell 12€ Rabatt im Vergleich zum UVP:

Ein weiterer Vorteil der Vorbestellung bei Coolblue: Obwohl Assassin’s Creed Shadows erst ab 18 freigegeben ist, müsst ihr hier nicht die 5€ Versandkosten bezahlen, die beispielsweise Amazon und MediaMarkt verlangen würden, sondern bekommt das Spiel kostenlos geliefert.

1:55 Assassin's Creed Shadows: Neuer Trailer stellt die Welt des Open World-Spiels vor

Für den Kauf bei Amazon oder MediaMarkt spricht hingegen, dass ihr hier noch Extras bekommt. Amazon verkauft Assassin’s Creed Shadows nämlich in einer exklusiven Limited Edition, in der verschiedene zusätzliche In-Game-Gegenstände (ein Ausrüstungs- und Waffenset, eine spezielle Bestie als Reittier und ein Schmuckstück) enthalten sind. Bei MediaMarkt hingegen wird euch ein exklusives Steelbook mitgeliefert:

Assassin’s Creed Shadows Collector’s Edition schnappen!

Die Statue ist sicherlich das spektakulärste Extra der Assassin's Creed Collector's Edition, sie hat aber noch sehr viel mehr zu bieten.

Die Sammler unter euch können sich bei Amazon außerdem aktuell sogar noch die Assassin’s Creed Shadows Collector’s Edition für PS5 oder für Xbox Series X sichern, letztere gibt es sogar etwas günstiger:

Der spektakulärste Inhalt der Collector's Edition ist sicherlich die circa 40 cm hohe Statue der beiden Hauptfiguren Naoe und Yasuke. Obendrein bekommt ihr ein etwa 70 cm langes Credo-Kakemono als Wandschmuck, das Stichblatt von Naoes Katana in Originalgröße, ein Artbook mit 84 Seiten, ein Steelbook, eine Weltkarte und zwei Lithografien.

Bonus-Mission als Vorbesteller-Bonus sichern!

Tierfreunde aufgepasst: Wenn ihr Assassin's Creed Shadows vorbestellt, könnt ihr euch eine Bonusmission rund um diesen niedlichen Hund sichern.

Unabhängig davon, welche Version und bei welchem Händler ihr kauft, könnt ihr euch durch die Vorbestellung zudem den Pre-Order-Bonus sichern. Dabei handelt es sich um eine Bonus-Quest namens „Ein Hundeleben“, über die wir noch nicht viel mehr wissen, als dass sie sich offenbar wörtlich um einen Hund dreht, der im oben abgebildeten Artwork bereits zu sehen ist.