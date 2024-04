Netflix wird jetzt auch für Bestandskunden teurer: Das müsst ihr tun, wenn ihr weiterschauen wollt

Das Netflix-Abo wird so langsam für alle teurer.

Netflix erhöht nach und nach die Preise. Vor einigen Tagen war die Erhöhung auch bei uns angekommen, allerdings hat sie zu dem Zeitpunkt nur Neukund*innen betroffen. Jetzt sind auch bald alle mit einem Bestandsabo dran. Wir verraten euch, was sich wann konkret ändert.

Netlix erhöht in Deutschland für alle die Preise

Wolltet ihr bisher ein neues Netflix-Abo abschließen oder den Tarif wechseln, wart ihr bereits von den teureren Abo-Preisen betroffen, zumindest wenn ihr auf Werbung verzichten wolltet.

Das sind die Preiserhöhungen, die seit Anfang April gelten:

Premium-Abo: 19,99 Euro monatlich, statt 17,99 Euro bisher - 2 Euro teurer/Monat

19,99 Euro monatlich, statt 17,99 Euro bisher - 2 Euro teurer/Monat Standard-Abo: 13,99 Euro monatlich, statt 12,99 Euro bisher - 1 Euro teurer/Monat

13,99 Euro monatlich, statt 12,99 Euro bisher - 1 Euro teurer/Monat Standard-Abo mit Werbung: 4,99 Euro monatlich: keine Preiserhöhung

Bislang hat das allerdings nur neu abgeschlossene Abos betroffen, laufende Abos wurden dagegen mit dem gleichen Preis wie bisher abgebucht. Das ändert sich jetzt allerdings. Erste Nutzer*innen bekommen nämlich Mails, in denen sie von der Preiserhöhung für ihr Bestandsabo informiert werden.

Auch wir haben bereits eine solche Mail mit folgendem Wortlaut bekommen:

Vielen Dank, dass Sie seit 2019 Netflix-Mitglied sind. Wir freuen uns, dass Ihnen das vielfältige Angebot von Netflix gefällt. Wenn Sie akzeptieren, erhöht sich Ihr Standard-Abo auf 13,99 €. Ab dem 24. Mai 2024 zahlen Sie dann monatlich 13,99 €. Wenn Sie den neuen Preis akzeptieren wollen: Gehen Sie zu Netflix und klicken Sie auf „Neuen Preis akzeptieren“. Wenn Sie den neuen Preis ablehnen oder nichts tun: Ihre Mitgliedschaft wird gekündigt.

Kommt die Mail also ebenfalls in euer Postfach geflattert, habt ihr nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Entweder ihr akzeptiert auf Netflix den neuen Preis, oder ihr beendet euer Abo. Der teurere Preis tritt einen Monat, nachdem ihr die Mail erhalten habt, in Kraft.

Vielen Kund*innen sagt das natürlich gar nicht zu, besonders nachdem Netflix bereits das Basis-Abo für 7,99 Euro für die Neubuchung entfernt hat:

Was mache ich, wenn ich keine Netflix-Mail bekomme? Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, könnt euch aber auch noch nicht freuen, dass ihr von den teureren Preisen verschont bleibt. Die Mails scheinen nicht alle zeitgleich rauszugehen. Wir gehen also davon aus, dass die Preiserhöhung hier in Wellen stattfinden wird.

Was sagt ihr zur Preiserhöhung, ist sie für euch okay oder ein Grund, das Abo zu kündigen?