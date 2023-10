Netflix erhöht Preise und streicht Abo-Variante in Deutschland

Netflix wird kommende Woche das Basis-Abo auch in Deutschland streichen.

Was bereits im Juli 2023 angekündigt wurde, wird jetzt umgesetzt: Netflix streicht in wenigen Tagen das Basis-Abo ohne Werbung für 7,99 Euro. Zudem wurde in mehreren Ländern mit sofortiger Wirkung eine Preiserhöhung umgesetzt, die auch hierzulande eingeführt werden könnte.

Netflix-Preiserhöhung mit sofortiger Wirkung

Welche Länder sind aktuell betroffen? Nach Informationen von Collider hat Netflix in seinem aktuellen Finanzreport eine Preiserhöhung verkündet, die in den USA, Frankreich und Großbritannien direkt umgesetzt wurde.

Folgende US-Preise wurden angepasst:

Basis-Abo, ohne Werbung: 9,99$ auf 11,99$

Premium-Abo: 19,99$ auf 22,99$

In Frankreich sind die Preise laut Moviepilot auf 13,49 Euro (Basis-Abo) und 19,99 Euro (Premium-Abo) gestiegen.

Werden die Preise auch in Deutschland erhöht? Das ist aktuell noch nicht bekannt. Sollten wir hier mehr erfahren, werden wir euch darüber informieren.

Basis-Abo entfällt in Deutschland

Bereits im Juli diesen Jahres wurde in Kanada das Basis-Abo entfernt. Diese Änderung wird nun auch in Deutschland umgesetzt.

Wann entfällt das Basis-Abo? Laut Screen Daily wird das Basis-Abo zum Preis von 7,99 Euro in Deutschland ab kommender Woche gestrichen. Nutzt ihr es aktuell, könnt ihr es bis zum einem Wechsel weiter nutzen.

Diese Abo-Varianten gibt es ab kommender Woche in Deutschland

In Deutschland dürfen wir ab kommende Woche aus drei Abo-Varianten wählen:

4,99 Euro (Standard, mit Werbung) - 2 Geräte, SD

12,99 Euro (Standard) - 2 Geräte, Full HD

17,99 Euro (Premium) - 4 Geräte, Ultra HD

Lohnt sich Netflix im Jahr 2023 noch?

Exakt diese Frage sind unsere Kolleg*innen von Moviepilot in ihrem Streamgestöber-Podcast nachgegangen, den ihr euch unter anderem auf Spotify anhören könnt:

Inhalt des Podcasts: Beliebte Serien werden abgesetzt, das Passwort-Teilen wird unterbunden und Preise erhöht: Fast 10 Jahre nach dem Deutschland-Start ist Netflix so umstritten wie nie. In diesem Podcast stellen wir uns deshalb eine pragmatische Frage: Lohnt sich das Netflix-Abo noch? Wir stellen die Argumente pro und kontra Netflix vor, erklären die aktuelle Preisstruktur, schauen uns an, welche attraktiven Inhalte der Streaming-Dienst bietet und gelangen so zur Antwort auf die Frage. Abbestellen oder nicht?

Seid ihr aktuell noch bei Netflix und wie zufrieden seid ihr mit dem Streaming-Angebot Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.