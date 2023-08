Über 500€ Rabatt: Neuer LG 4K-TV mit 120Hz und 65 Zoll bei Amazon im Angebot

Den 65 Zoll große und sehr gut fürs Gaming mit PS5 geeignete 4K TV LG QNED816RE gibt's jetzt bei Amazon zum Bestpreis.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 2023 erschienenen und sehr gut fürs Gaming mit PS5 uns Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher günstig abstauben. Den LG QNED816RE in der Größe 65 Zoll bekommt ihr jetzt rund 540€ günstiger im Vergleich zur UVP und zahlt somit nur noch 1059,99€. Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell noch nie so günstig. Hier kommt ihr zum Deal:

Falls ihr es lieber etwas kleiner und dafür noch günstiger hättet, könnt ihr auch die beiden Versionen mit 50 und 55 Zoll bei Amazon im Angebot bekommen:

Amazon macht wie üblich keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gültig sind. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, solltet ihr deshalb besser nicht allzu lange mit dem Kauf zögern.

Wie gut ist der 4K-TV LG QNED816RE?

Der LG QNED816RE 4K-TV gehört bei der Bildqualität zur guten Mittelklasse und bietet eine tolle Gaming-Leistung.

Quantum Dots und Local Dimming: Der LG QNED816RE ist ein neuer 4K-Fernseher aus 2023, der in der Mittelklasse angesiedelt ist. Der Kontrast ist zwar nicht so hoch wie bei einem OLED-Fernseher, aber durch Local Dimming gleicht er diesen Nachteil zumindest ein Stück weit wieder aus. Außerdem vereint er Quantum Dots, wie man sie von Samsungs High-End-TVs kennt, mit LGs hauseigener NanoCell-Technologie, um für bessere Farbdarstellung zu sorgen.

Gaming mit 4K 120 fps: Als Gaming-Fernseher ist der LG QNED816RE sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120Hz möglich. VRR und ALLM sind ebenfalls dabei. Durch Letzteres schaltet der Fernseher bei Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag beträgt bei 120Hz nur 5 bis 6 ms - ein toller Wert fürs Gaming.

Weitere günstige Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: