Neue Controller-Farben für die Xbox One & eine davon ist richtig schick

Microsoft hat zwei neue Controller-Farben für die Xbox One vorgestellt. Damit erweitert der Publisher seinen ohnehin schon sehr umfangreichen Controller-Farbenfundus um weitere Alternativen.

Diese neuen Controller-Farben gibt es

1. Phantom Magenta

Der Phantom Magenta kommt im schicken Lila daher. Auffällig ist dabei der Verlauf, der sich von unten nach oben zieht. An den Griffhörnern hat der Controller noch ein sattes, tiefes Lila, das dann an der Oberseite in einen leichteren Ton übergeht, der zudem einen Blick auf die Innereien des Pads ermöglicht.

2. Arctic Camo

Der Arctic Camo-Controller kommt im Camouflage-Look daher, von denen Microsoft mittlerweile eine ganze Reihe im Programm hat. Farblich ist das Pad in grau-weiß gehalten, auch hier gibt es es einige Bereiche, die transparent wirken, was für einen netten Effekt sorgt.

Wie finden wir die Controller-Farben?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, aber der Phantom Magenta hat in der GamePro-Redaktion viel Anklang gefunden. Von einem einfachen "schick" bis hin zu "ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das Teil will" war fast alles dabei. Allerdings sind nicht alle aus der Redaktion Fans des Lila-Tons und insbesondere der transparent wirkenden Oberseite.

Der Camouflage-Controller dagegen fällt dagegen in unserer Gunst etwas ab. Zu oft hat man das typische Camo-Design schon gesehen, obwohl die transparenten Stellen durchaus für eine nette Abwechslung sorgen.

Hier könnt ihr die Controller vorbestellen

Wie findet ihr die neuen Controller-Farben?