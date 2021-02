Neue FIFA 21-Turniere im März – jetzt mitmachen! [Anzeige]

Sonys hauseigene Esport-Plattform, das PlayStation Competition Center bietet euch auch im März wieder interessante Wettbewerbe und Turniere, bei denen ihr euer Können zeigen, oder einfach eure Skills verbessern könnt. Vor allem für FIFA-Freunde bietet das Center eine große kompetitive Auswahl an.

Macht mit bei den FIFA 21 Open Series März

Ihr habt die Möglichkeit an insgesamt vier Open Qualifieres mitzumachen. Ein Qualifier findet dabei immer an zwei aufeinander folgenden Tagen statt. Neben Ingame-Preisen, wie FIFA Points und Avataren könnt ihr euch dort auch für das Monatsfinale qualifizieren. Die besten acht Spieler aus den jeweiligen Qualifieres treten dann gegeneinander an und haben die Chance auf insgesamt 1.000€ Preisgeld und weitere Ingame-Vergütungen.

Eine Übersicht über die Termine im März findet ihr hier:

Qualifier 1 Anmeldung bis: 01.03.2021 16:45 Uhr

02.03.2021 19:45 Uhr Start: 01.03.2021 17 Uhr

02.03.2021 20 Uhr Qualifier 2 Anmeldung bis: 08.03.2021 16:45 Uhr

09.03.2021 19:45 Uhr Start: 08.03.2021 17 Uhr

09.03.2021 20 Uhr Qualifier 3 Anmeldung bis: 15.03.2021 16:45 Uhr

16.03.2021 19:45 Uhr Start: 15.03.2021 17 Uhr

16.03.2021 20 Uhr Qualifier 4 Anmeldung bis: 22.03.2021 16:45 Uhr

23.03.2021 19:45 Uhr Start: 22.03.2021 17 Uhr

23.03.2021 20 Uhr Finale Qualifizierung über Qualifier Start: 28.03.2021 17 Uhr

Was kann man gewinnen?

Falls ihr euch unter die besten Acht eines Qualifieres spielt, bekommt ihr FIFA Points und ihr qualifiziert euch für das monatliche Finale.

Im Monatsfinale könnt ihr dann richtig abräumen. Insgesamt 1000 Euro Preisgeld warten dort auf die vier besten Spieler und jeweils 12.000 FIFA Points.

Wie nehme ich teil?

Die Teilnahme an den Turnieren ist ganz einfach. Ihr müsst über 16 Jahre alt sein, einen PSN-Account besitzen und euren Account mit einem ESL-Konto verbinden. Dazu braucht ihr natürlich ein aktives PS Plus-Abonnement, damit ihr überhaupt online spielen könnt.

Das genaue Regelwerk der ESL, am Beispiel der FIFA21 Open Series findet ihr hier.

Habt ihr diese Bedingungen erfüllt, müsst ihr euch nur noch ein passendes Turnier aussuchen und euch einschreiben. Alle weiteren Termin und Infos bekommt ihr dann vom Veranstalter zugeschickt.

Welche Turniere wann starten findet ihr auf der offiziellen Seite des Competition Center.