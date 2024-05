Fallout 5 von einem anderen Entwickler? Von welchem Studio würdet ihr gerne ein alternatives Fallout haben?

Wie wärs mal mit einem Fallout, das von einem ganz anderen Studio kommt?

Seine Anfänge nahm die Fallout-Reihe mit den ersten beiden Teilen von Interplay Inc. und den Black Isle Studios. Danach zeichneten sich – mit Ausnahme von Fallout: New Vegas (Obsidian) – Bethesda Game Studios für die Spiele verantwortlich: Nämlich für Fallout 3, Fallout 4 und Fallout 76. Das wird auch bei Fallout 5 nicht anders sein.

So gut Bethesdas Endzeit-Rollenspiele aber auch (mittlerweile) sind und wir nach der wirklich guten Amazon-Serie den neuen Teil am liebsten sofort hätten, wäre etwas Abwechslung auch nicht verkehrt. Ein Fallout, mal ohne Bethesda-DNA, wie könnte das wohl aussehen?

Schauen wir uns bekannte Studios an, die bereits mit Rollenspielen Erfahrung gesammelt haben, fallen uns durchaus ein paar Kandidaten ein, die einem Fallout ihren persönlichen Stempel aufdrücken könnten.

Aber wie seht ihr das? Von welchem Entwicklerteam würdet ihr gerne ein Fallout sehen? Stimmt in der Umfrage mit ab (ihr habt 3 Stimmen):

Schreibt uns wie immer gerne eure Wahl und Begründung dazu in die Kommentare. Wir sind gespannt, was ihr euch dabei denkt, wenn etwa ein Vasallen-System wie in Dragon's Dogma 2 in ein Fallout Einzug hielte, oder das Soulslike-Konzept von FromSoftware.

Das sind natürlich nur offensichtliche Beispiele, sofern wir davon ausgehen, dass die Entwicklerteams ihre Spielkonzepte einfach in das Fallout-Setting verfrachten. Es könnte aber auch ganz anders aussehen.

So müsste beispielsweise ZA/UM nicht wie bei Disco Elysium auf die Iso-Perspektive setzen und Warhorse müsste sich sicher was Neues einfallen lassen, um in einer Welt ohne Schwert und Schild ein kleinteiliges Kampfsystem zu etablieren.

Auch wilde Experimente wären möglich (was die Vaults können, können wir sicher auch). Also lasst eurer Fantasie gerne auch freien Lauf und schreibt uns etwas über Larians Fallout-Arcade-Racer oder so in die Kommentare.

Sollte euer gewünschtes Studio übrigens nicht in der Auswahl dabei sein, könnt ihr es uns natürlich ebenfalls gerne in den Kommentaren nennen.

Danke fürs Mitmachen!