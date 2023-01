Neue PS5-Bundles mit zwei DualSense-Controllern könnten schon im Februar kommen

Ihr besitzt noch keine PlayStation 5, möchtet aber in absehbarer Zeit zuschlagen? Dann könnten euch die neuen praktischen Bundles interessieren, die möglicherweise schon nächsten Monat auf den Markt kommen. Offizielle Infos von Sony gibt es diesbezüglich zwar bisher nicht, aber ein australischer Shop listet die Angebote bereits.

Bundles mit zwei DualSense-Controllern

Die Entdeckung haben wir Twitter-User MauroNL (@MauroNL3) zu verdanken. Der Videospiel-Industrie-Analyst hat auf eine Listung aus dem Shop ebgames.com.au aufmerksam gemacht. Dort wird Sonys Current Gen Konsole mit Laufwerk zu einem Preis von 895 Australischen Dollar angeboten, was umgerechnet etwa 575 Euro entspricht.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das normale Angebot mit einem Controller liegt aktuell bei 500 Euro, Sonys Preisempfehlung für einen DualSense-Controller bei 70 Euro, wobei die Pads auch schon für 65 Euro zu haben sind. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass die Preise in Australien generell höher sind und die PS5 dort aktuell umgerechnet um die 515 Euro kostet. Es kann also gut sein, dass die Bundles zu einem anderen Angebotspreis in Deutschland auftauchen.

Wir fragen natürlich bei Sony für euch nach, ob wir tatsächlich – auch in Deutschland – bereits Anfang kommenden Monat mit den Bundles rechnen können und was diese bei uns kosten sollen. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren.

Twitter-User MauroNL schreibt zudem ergänzend:

Die Modell-Nummern sind CFI-1216A & CFI-1216B, beide mit 6nm Chips.

Falls ihr noch am Überlegen seid, ob ihr euch lieber gleich einen Pro-Controller gönnt, dürfte euch unsere Preview zum DualSense Edge interessieren:

Hier könnt ihr euch den Edge außerdem im Video anschauen:

Ein zweiter Controller ist nicht nur für Couch-Koop-Spiele praktisch. Viele von euch dürften mindestens zwei Pads pro Konsole besitzen. Schließlich könnt ihr dann eines davon laden, während ihr mit dem anderen weiterzockt. Bisher gab es die PlayStation 5 nur mit einem und wahlweise mit Titeln wie Horizon Forbidden West dazu. Aber natürlich bleibt abzuwarten, ob und wie viel Geld sich mit den Bundles sparen lässt, falls sie bald bei uns auf dem Markt sind.

Wie sicher ist es, dass die Bundles tatsächlich auf den Markt kommen? Wie immer solltet ihr dieses Gerücht mit Vorsicht genießen, bis es tatsächlich eine offizielle Ankündigung von Sony gibt.

Interessieren euch diese Bundles?