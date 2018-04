Einen Blockbuster-Release wie God of War aus der letzten Woche gibt es in der Woche vom 23. bis 29. April nicht, dafür ein paar kleinere Releases und Nachzügler wie etwa die Switch-Umsetzung von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe. Außerdem veröffentlicht Nintendo die Bastel-Spiel-Kombo Labo, alle Infos dazu findet ihr in unserem FAQ.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht.

Dienstag, 24. April

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (PS4, Xbox One)

Gak*Gun 2 (PS4, Switch)

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (Switch)

Dienstag, 25. April

Harry Potter: Hogwarts Mystery (Android, iOS)

Runestone Keeper (Xbox One)

Mittwoch, 26. April

Donnerstag, 27. April