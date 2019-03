Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Releases vom 04.-10. März

Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 04. - 10. März für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserem persönlichen Highlight.

Ging es in der vergangenen Woche mit Trials Rising und Dead or Alive 6 in erster Linie sportlich zur Sache, steht in den kommenden Tagen die Action im Vordergrund. Die erscheint in Form von Devil May Cry 5 und lässt uns als Nero, Dante und dem neuen Charakter V fleißig Dämonen schnetzeln.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Highlight der Redaktion

Devil May Cry 5

Release: 08. März

Plattform: PS4, Xbox One und PC

Worum geht's? Im Hack 'n' Slay-Game kämpfen wir uns erneut als Dämonenjäger durch fiese Geschöpfe der Unterwelt. Die Story setzt einige Jahre nach den Geschehnissen aus Teil 4 an und Dante und Nero sind ebenfalls mit von der Partie. Eure Attacken werden serientypisch in einem Style-Ranking am Ende einer Mission bewertet.

Das Besondere: Mit Dämonenjäger V bietet das Spiel einen neuen spielbaren Charakter. Seine Kräfte lassen ihn dämonische Tiere beschwören. Darunter ein Vogel und ein Panther, die es an seiner Stelle mit den Feinden aufnehmen.

19 neue Spiele für die PS4

Crash Dummy - 04. März

Doom & Destiny - 04. März

Left Alive - 05. März

The Occupation - 05. März

R.B.I. Baseball 19 - 05. März

Attack of the Earthlings - 05. März

Beat Cop - 05. März

Crimson Keep - 06. März

I and Me - 06. März

Devil May Cry 5 - 08. März

Eternity: The Last Unicorn - bis 10. März

Ghoulboy: Dark Sword of Ghoblin - bis 10. März

Move or Die - bis 10. März

Paraiso Island - bis 10. März

Puyo Puyo Tetris - bis 10. März

Unknown Fate - bis 10. März

Your Toy - bis 10. März

Bonds of the Skies - bis 10. März

Caretaker - bis 10. März

PSVR:

Summer Funland - 07. März

Verti-Go Home! - 08. März

10 neue Spiele für die Xbox One

Old Man's Journey - 04. März

Black Desert - 04. März

The Occupation - 05. März

R.B.I. Baseball 19 - 05. März

Attack of the Earthlings - 05. März

Beat Cop - 05. März

I and Me - 06. März

Overload - 06. März

Crimson Keep - 06. März

Devil May Cry 5 - 08. März

10 neue Spiele für die Nintendo Switch

R.B.I. Baseball 19 - 05. März

Unknown Fate - 05. März

Pillar - 05. März

Bard's Gold - 05. März

12 is Better Than 6 - 05. März

Monument Builders Rushmore - 07. März

Braveland Trilogy - 07. März

Valley - 07. März

Hard West - 07. März

Assault Android Cactus - 08. März

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?