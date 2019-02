Sony hat die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für März 2019 enthüllt. Mit dem Wegfall der PS3- und PS Vita-Spiele bekommen Abonnenten ab sofort nur noch zwei PS4-Titel spendiert. Die können sich diesen Monat aber sehen lassen. Mit dabei ist ein echtes Shooter-Highlight sowie ein wahrer Schatz unter den Rätselspielen.

Das sind die kostenlosen PS Plus-Spiele für PS4 im März 2019:

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Download-Größe: 39,41 GB

39,41 GB Regulärer Preis: 39,99 Euro

39,99 Euro Unsere Test-Wertung: 93 (für das Original)

Viele Call of Duty-Fans sind sich wohl einig: Der erste Teil der Modern Warfare-Reihe gehört nicht nur zu den besten Serienablegern, sondern ist einer der besten Shooter aller Zeiten. Oder wie Kollege Tobi jetzt sicher dazwischengrätschen würde: "Call of Duty 4: Modern Warfare ist DER beste Shooter aller Zeiten!".

Mit Modern Warfare Remastered bekommen PS Plus-User diesen Monat die technisch aufpolierte Version des 2007 erschienenen Shooters.

Was bietet die Remastered-Version?

verbesserte Texturen, Effekte und Animationen, überarbeiteter Sound

circa 6 Stunden lange Singleplayer-Kampagne: identisch zum Original

motivierender Multiplayer-Modus: Waffen, Perks, Killstreaks und Modi identisch zum Original, mit "Prop Hunt" gibt's einen neuen Modus dazu

Alle 16 Maps des Originals

PS4-Trophäen

Doch was macht Modern Warfare so gut? Damals zumindest sorgte das moderne Kriegssetting für ordentlich Abwechslung von den üblichen Weltkriegsshootern. Und dieses frische Szenario hat Entwickler Infinity War gekonnt für eine aufregende Singleplayer-Kampagne voller unvergesslicher Momente genutzt.

Der Multiplayer setzte damals ebenfalls Maßstäbe: MW 1 kombiniert schnelles Shooter-Gameplay mit einem Perk-System, das im Vergleich zu neueren Teilen zwar weniger Anpassungsmöglichkeiten bietet, sich dafür aber aufs Wesentliche konzentriert. In seiner Kolumne verrät euch MW-Fan Tobi genauer, warum das Spiel für ihn so besonders ist:

CoD: Modern Warfare

Warum das Spiel der beste Teil der Reihe ist

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Wer nach Call of Duty: Black Ops 4 wieder etwas Oldschool-Shooter-Luft schnuppern will, der ist bei Modern Warfare: Remastered definitiv an der richtigen Adresse. Zudem dürfte das Spiel sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Enthusiasten glücklich machen. Beide Modi sind in der Remastered-Version an Bord.

The Witness

Download-Größe: 3.75 GB

3.75 GB Regulärer Preis: 36,99 Euro

36,99 Euro Unsere Test-Wertung: 85

The Witness ist ein Knobel-Abenteuer des Braid-Machers Jonathan Blow. Das Spiel sieht zwar harmlos aus, stellt euch aber vor knackige Rätsel - und die sind so motivierend, dass sie euch vielleicht sogar bis in den Schlaf verfolgen.

So funktioniert das Spiel:

ihr strandet als namenloser Abenteuer auf einer Insel

ihr müsst Schalttafel-Rätsel lösen: Hierbei zeichnet ihr von einem Startpunkt aus eine Linie bis zum Ziel

insgesamt 650 verschiedene Rätsel gibt's

die Spielzeit beträgt locker 50 Stunden, wenn ihr alles machen wollt

Für wen es sich lohnt und für wen nicht: Ihr merkt schon, The Witness ist definitiv nicht für jeden Spieler geeignet. Hier müsst ihr schon Geduld aufwenden, um die verschiedenen Rätsel zu lösen. Wer durchhält, wird allerdings mit motivierenden Aha-Momenten belohnt, die umso weiter antreiben.

The Witness im Test

Dark Souls mit Linien

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Was kostet der Service? Aktuell bezahlt ihr für 12 Monate 59,99 Euro, für 3 Monate 24,99 Euro und für einen Monat 7,99 Euro.

Was sagt ihr zu den Gratis-Spielen in diesem Monat?