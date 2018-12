Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Was lohnt sich in dieser Woche?

Die Weihnachtszeit rückt näher und dementsprechend ruhiger und besinnlicher geht es auch bei den Neuerscheinungen zu. Nachdem in der vergangenen Woche mit Just Cause 4 und Super Smash Bros. Ultimate noch die Action im Vordergrund stand, erwartet uns diese Woche das exakte Gegenteil.

Nachfolgend findet ihr eine Liste der wichtigsten Neuerscheinungen vom 10. bis 16. Dezember für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Vorab möchten wir euch zwei Highlights präsentieren, auf die sich die GamePro-Redaktion ganz besonders freut.

Hinweis: Release-Termine können seitens der Publisher und Entwickler jederzeit geändert werden. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

GRIS

Plattform: Nintendo Switch

Worum geht's? In GRIS steuert ihr das gleichnamige Mädchen durch eine wunderschön gezeichnete Märchenwelt, die mit sanfter Musik unterlegt ist. Euch erwarten Lichträtsel und 2D-Plattform-Passagen.

Das Besondere: Das Spiel ist frei von Gegnern und Gefahren und dreht sich rein um die Erkundung einer magischen Welt, in der Gris ihren Kummer verarbeitet

Kingdom: Two Crowns

Plattform: Xbox One, Nintendo Switch

Worum geht's? Im Aufbau-Strategiespiel schlüpft ihr in die Rolle eines Monarchen, der ein ganzes Königreich erschaffen muss. Kingdom: Two Crowns spielt in einem japanisch angehauchten Pixel-Setting voller NPCs, Strategien und Mysterien.

Das Besondere: Neu ist unter anderem ein Zwei-Spieler-Modus, der auf der Couch im Splitscreen oder online verfügbar ist.

4 neue Spiele für die PS4

Earth Defense Force 5 - 11. Dezember

Desert Child - 11. Dezember

Borderlands 2 VR - 14. Dezember

Warhammer: Vermintide 2 - 14. Dezember

5 neue Spiele für die Xbox One:

Kingdom: Two Crowns - 11. Dezember

Desert Child - 12. Dezember

Rally Racers - 14. Dezember

Knights of Pen and Paper 2 - 14. Dezember

Lazy Galaxy: Rebel Story - 14. Dezember

13 neue Spiele für Nintendo Switch:

Guacamelee 2 - 10. Dezember

Kingdom: Two Crowns - 11. Dezember

Everspace - 11. Dezember

Blue Rider - 13. Dezember

Dragon: Marked for Death - 13. Dezember

Starman - 13. Dezember

SEGA Ages Phantasy Star - 13. Dezember

Hunter's Legacy - 13. Dezember

Almightree: The Last Dreamer - 13. Dezember

Battle Princess Madelyn - 13. Dezember

Johnny Turbo's Arcade: Shoot Out - 13. Dezember

Omensight - 13. Dezember

Knights of Pen and Paper 2 - 13. Dezember

Gris - 13. Dezember

Noch mehr Spiele, die ihr jetzt downloaden könnt

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten ?