PS Plus im Dezember 2018 - Das sind die Gratis-Spiele für PS4 und Co.

Sony hat die kostenlosen PS Plus-Titel des Dezember-Lineups enthüllt. Auf welche PS4-, PS3- und Vita-Spiele dürfen sich Abonnenten im letzten Monat des Jahres freuen? Bei welchen Titeln lohnt sich der Download und bei welchen nicht? Die Antworten auf all diese Fragen findet ihr hier.

Die PS4-Highlights des Monats sind das Horror-Abenteuer Soma sowie der Racer Onrush. Hier alle Gratis-Spiele im Überblick.

Diese PS Plus-Spiele könnt ihr im Dezember laden

Ab wann sind die neuen PS Plus-Titel erhältlich? Die PlayStation Plus-Spiele kommen immer am ersten Dienstag des neuen Monats in den PS Store. Am 4. Dezember 2018 um die Mittagszeit herum gehen die neuen Spiele live.

Blitzangebote im PS Store

Neuer Sale mit Rabatten auf über 160 PS4-Spiele

Bei welchen Titeln lohnt sich der Download?

Wie jeden Monat stellen wir euch die PS Plus-Spiele nicht einfach nur vor, sondern wollen ebenfalls aufschlüsseln, was euch bei den PS4-Titel genau erwartet.

Wir stellen euch nachfolgend die Highlights des Line-ups mit Pro und Contra genauer vor, sodass ihr euch eine Meinung bilden und einschätzen könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Onrush (PS4)

Kerndaten:

Genre: Arcade-Racer

Download-Größe: 14.08 GB

Spielzeit: 30 Stunden

Im Single- und Online-Multiplayer spielbar

Was euch erwartet: Onrush ist ein Arcade-Racer von Codemasters. Jedoch setzt ihr euch hier nicht ans Steuer eines klassischen Rennspiels, bei dem ihr von einem Startpunkt aus über eine Ziellinie rast.

Stattdessen kämpft ihr in 6er-Teams in vier Spielmodi um den Sieg, indem ihr jeweils eine Aufgabe erfüllt. Im Modus Overdrive müsst ihr beispielsweise Boost-Energie sammeln und so euren Punktestand in die Höhe treiben.

Onrush - Screenshots ansehen

Onrush ist geeignet für euch, wenn... ihr nach einem ungewöhnlichen Racer sucht, der mit butterweichen 60 Frames um die Kurven rast und euch mit seinem tollen Geschwindigkeitsgefühl das Adrenalin durch die Adern jagt.

Onrush ist nichts für euch, wenn ... ihr nach langfristigen Rennspiel-Spaß sucht. Onrush eignet sich eher als Spiel für Zwischendurch, als euch dauerhaft am Lenker zu halten. Hinzu kommt ein schwacher Solo-Modus und die Bremse für Koop-Enthusiasten: Onrush hat nämlich keinen Splitscreen-Modus, sondern ist nur online im Multiplayer spielbar.

Mehr Infos in unserem Test:

Onrush im Test

Wie gut ist das Action-Rennspiel?

Soma (PS4)

Kerndaten:

Genre: Survival-Horror

Download-Größe: 11.24 GB

Spielzeit: 10 Stunden

Nur im Singleplayer spielbar

Was euch erwartet: Soma schickt uns auf eine Odyssey 20.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Im SciFi-Horror-Abenteuer der Amnesia-Macher Frictional Games wachen wir als Simon ahnungslos in der verlassenen, beklemmenden Unterwasser-Forschungsstation PATHOS-2 auf.

Unsere Aufgabe? Herausfinden, wieso wir überhaupt hier sind und warum es hier keine anderen Menschen mehr gibt. Einen Großteil unserer Zeit verbringen wir damit, die Krankenstationen, Labore und Mannschaftsquartiere der Station zu erforschen, wobei wir uns simplen Rätseln stellen müssen.

SOMA - Screenshots ansehen

Soma ist geeignet für euch, wenn... ihr eine intelligente Story erleben wollt, die philosophische Fragen zur Identität, zum Verhältnis von Seele, Geist und Körper aufwirft.

Soma ist nichts für euch, wenn ... ihr nach einem actionreichen Horror-Trip sucht. Ein richtiges Kampfsystem bietet Soma nämlich nicht. Zwar trefft ihr auf Monster, allerdings müsst ihr euch vor ihnen verstecken oder könnt einige eine Zeit lang einsperren, um sie aus dem Weg zu schaffen.

Soma im Test

20.000 Monster unter dem Meer

Wie gefällt euch das Line-up? Ist etwas für euch dabei?