Neue Spiele für Nintendo Switch: Startet mit diesen Highlights ins Jahr 2024!

Der Nintendo eShop startet mit hochkarätigen Neuerscheinungen für Nintendo Switch ins neue Jahr.

2023 ist so gut wie vorbei, aber ein Grund zur Trauer ist das nicht, denn 2024 verspricht einen tollen Start hinzulegen: Bereits im Januar steht nämlich der Release einiger toller neuer Spiele für Nintendo Switch an. Aus der reichen Auswahl an Neuerscheinungen haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht und stellen sie euch hier vor:

Another Code: Recollection

1:42 Another Code: Recollection - Mystery-Adventure-Neuauflage im Trailer

Erscheint am: 19. Januar

Zwei stark verbesserte Adventure-Klassiker: Eines der großen Highlights im Januar ist Another Code: Recollection, eine Neuauflage der beiden Mystery-Adventure-Klassiker Another Code: Doppelte Erinnerungen und Another Code: Die Suche nach der verborgenen Erinnerung. Beide Spiele bekommt ihr in einer für Nintendo Switch überarbeiteten Version, die neben stark verbesserter Grafik auch neue Sprachausgabe, Rätsel, Musik und ein neues Hinweissystem bietet, damit ihr nicht festhängt, falls ihr mal etwas nicht lösen könnt.

Lüftet die Geheimnisse der Vergangenheit: In Another Code: Recollection ergründet ihr als Ashley die Geheimnisse der eigenen Familie. In „Doppelte Erinnerung“ reist die 13-jährige Ashley auf die anscheinend verlassene Blood-Edward-Insel, nachdem sie einen Brief von ihrem totgeglaubten Vater bekommen hat. Dort entdeckt sie ein mysteriöses Anwesen voller Rätsel. In „Die Suche nach der verborgenen Erinnerung“ begibt sich Ashley zwei Jahre später auf eine Reise zum Lake Juliet. Hier sucht sie nach der Ursache dafür, dass sie von Erinnerungen ihrer Mutter heimgesucht wird, und stößt dabei auf einen rätselhaften Vorfall, der die ganze Gegend verändert hat.

Mystery-Adventures mit kniffligen Rätseln: Das Gameplay besteht aus kniffligen Rätseln, der Erkundung mysteriöser Orte, der Suche nach Hinweisen und Dialogen mit Personen, die oft mehr wissen, als sie zunächst zugeben. Ein merkwürdiges Gerät namens DAS (Duales ANOTHER-System) hilft euch dabei, eure Erkenntnisse zu bündeln und eure eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Another Code: Recollection - Auf der Blood-Edward-Insel untersucht Ashley ein mysteriöses, verlassenes Anwesen.

Sparen mit Game Coupons: Wenn ihr im Nintendo eShop vorbestellt und Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr übrigens kräftig sparen. Für nur 99€ könnt ihr euch dann nämlich zwei Game Coupons kaufen und anschließend für zwei große Switch Hits einlösen. Wenn ihr euch neben Another Code: Recollection beispielsweise Zelda: Tears of the Kingdom holt, spart ihr so 30,98€. Entscheidet ihr euch stattdessen für das im März erscheinende Princess Peach: Showtime! und Another Code: Recollection, sind es immerhin 20,98€.

Kostenlose Demo ausprobieren: Falls ihr vor dem Kauf erst mal probespielen wollt, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo, mit der ihr das erste Kapitel vo Another Code: Recollection erleben könnt. Euren Fortschritt könnt ihr anschließend in die Vollversion übernehmen.

Prince of Persia: The Lost Crown

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer

Erscheint am: 15. Januar

Mit The Lost Crown kehrt die Prince of Persia-Reihe zu ihren Wurzeln zurück. Es handelt sich also um einen Action-Platformern, in dem wir Raum und Zeit manipulieren können und der trotz moderner, aufwendiger 3D-Grafik zweidimensionale Level bietet. Wir spielen den Schwertkämpfer Sargon, der eine verfluchte, von der persischen Mythologie inspirierte Welt retten soll, wobei er es nicht nur mit menschlichen Gegnern, sondern auch mit übernatürlichen Kreaturen zu tun bekommt.

Publisher Ubisoft verspricht ein temporeiches und forderndes Kampfsystem, das uns Spezialattacken und Kombos sowie übernatürliche Fähigkeiten wie Zeitsprünge einsetzen lässt. Letztere Fähigkeit brauchen wir auch, um viele knifflige Rätsel zu lösen und dadurch versteckte Schätze zu finden. Die Spielwelt ist im klassischen, verschachtelten Metroidvania-Design gehalten, bei dem sich durch die Weiterentwicklung unserer Spielfigur neue Wege eröffnen.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Die Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy bietet euch gleich 16 spannende Fälle.

Erscheint am: 25. Januar

Mit der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy bekommt ihr die drei Detektiv-Adventures „Apollo Justice: Ace Attorney“, „Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies!“ und „Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice“ in einem Paket und sogar noch zwei bislang als DLC veröffentlichte Episoden obendrauf. Insgesamt enthält das Bundle somit stolze 16 Fälle, die ihr als Anwalt Phoenix Wright oder als sein talentierter Schüler Apollo Justice lösen müsst.

Wie üblich in der Ace Attorney-Reihe müsst ihr zunächst mal mithilfe eures Teams Ermittlungsarbeit leisten, Zeugen befragen und Indizien sammeln, die die Unschuld eurer Mandanten beweisen könnten. Anschließend müsst ihr diese Indizien in der Gerichtsverhandlung geschickt einsetzen und für ein überzeugendes Plädoyer nutzen. Die dramatische Inszenierung im Anime-Stil sorgt dabei immer wieder für Hochspannung und auch für eine Menge Komik.

Neptunia: Sisters VS Sisters

Neptunia: Sisters VS Sisters bietet mehr Action als die meisten anderen Teile der Reihe, RPG-Mechaniken und eine spannende Story soll es aber auch geben.

Erscheint am: 23. Januar

Mit Neptunia: Sisters VS Sisters bekommt die beliebte JRPG-Reihe Hyperdimension Neptunia einen neuen Ableger. Im Vergleich zur rundenbasierten Hauptreihe wird mehr auf Action gesetzt, denn es gibt ein Echtzeit-Kampfsystem mit spektakulären Kombos. Ihr kämpft euch erneut durch die Welt von Gamindustri, welche, wie der Name schon sagt, an die Spieleindustrie angelehnt ist. Die Welt ist in vier verschiedene Regionen eingeteilt, die unterschiedliche Konsolen repräsentieren.

In Neptunia: Sisters VS Sisters spielen wir Anwärterinnen für das Amt der Göttinnen, die über diese Regionen herrschen. Als diese nach einem langen Schlaf erwachen, müssen sie erkennen, dass Gamindustri von Monstern überrannt wurde und die Bewohner der Welt ihre Zeit nur noch zu Hause mit einem Gerät namens rPhone verbringen. Gemeinsam versuchen sie, die Dinge wieder zurechtzurücken. Die Switch-Version bringt übrigens einige Extras wie zwei zusätzliche spielbare Charaktere mit.

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes

Die mit zwei Pistolen ausgerüstete Kaguya gehört zu den neuen Charakteren im Fighting Game UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes.

Erscheint am: 25. Januar

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes ist ein Fighting Game im Anime-Stil, das 24 hübsch gezeichnete, toll animierte und natürlich mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattete Charaktere bietet. Alle aus dem Vorgänger bekannten Figuren haben neue Techniken spendiert bekommen, außerdem gibt es drei neue Charaktere, nämlich die mit zwei Pistolen ausgerüstete Kaguya, den „Stahlwächter“ Tsurugi und ein unsterbliches Wesen namens Kuon.

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes ist vergleichsweise einsteigerfreundlich und ermöglicht schon mit wenigen Tasten eindrucksvolle Spezialattacken. Neben Multiplayer-Kämpfen, lokal oder online, sollt ihr auch eine spannende Geschichte erleben können, die sich um ein apokalyptisches, während der sogenannten „Hollow Night“ stattfindendes Ereignis dreht. Falls ihr im Nintendo eShop vorbestellt, bekommt ihr den Season Pass mit drei zusätzlichen DLC-Charakteren kostenlos als Bonus dazu.

Eastward: Octopia

Mit der neuen Erweiterung Octopia macht das Action-Adventure Eastward bald Stardew Valley Konkurrenz.

Erscheint am: 31. Januar

Die umfangreiche Erweiterung Octopia für den Indie-Hit Eastward führt die beiden Hauptfiguren in eine friedliche, idyllische Parallelwelt, in der sie endlich mal entspannen und das Leben genießen können. Sie siedeln sich in einem verlassenen Vergnügungspark an, den sie nach und nach in ein blühendes Dorf verwandeln. Ähnlich wie in Stardew Valley können sie hier Pflanzen anbauen, Tiere aufziehen, fischen, sich mit den anderen Bewohnern anfreunden und vieles mehr.

Daneben bietet der alte Vergnügungspark aber auch einige Geheimnisse, sogar Geister sollen sich hier herumtreiben. Für Spannung ist also ebenfalls gesorgt. Falls ihr das Hauptspiel noch gar nicht kennt: Eastward ist ein Action-Adventure mit RPG-Elementen, das eine an Zelda erinnernde Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen bietet. Mit dem schwer bewaffneten John und der übernatürlich begabten Sam reist ihr durch eine gefährliche, postapokalyptische Welt, wobei ihr jederzeit zwischen den beiden Charakteren wechseln könnt.

Über 3000 weitere Angebote im Nintendo eShop

Und sollten euch die oben genannten Highlights noch nicht reichen, haben die Festtagsangebote im Nintendo eShop noch sehr viel mehr zu bieten. Bis zum 31.12.2023 gibt es noch mehr als 3000 reduzierte Spiele für Nintendo Switch. Es lohnt sich also auf jeden Fall, selbst noch einmal die Deals zu durchstöbern: