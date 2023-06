Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Zum Auftakt des Summer Game Fest gab es direkt eine Überraschung. Denn Ubisoft hat mit Prince of Persia: The Last Crown einen neuen Teil der klassischen Serie angekündigt. Dabei handelt es sich nicht um das Remake von Sands of Time, das bereits mehrmals verschoben wurde, sondern einen komplett neuen Teil.

Der Trailer zeigt direkt das Gameplay mit einem neuen Prinzen. Hier stehen cineastische Kämpfe und Platforming in einer 2.5D-Welt an. Der Release steht auch bereits fest: Es soll am 18. Januar 2024 erscheinen.